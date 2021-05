Deutsche Anleihen unter Druck - Rendite nahe 14-Monatshoch

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Dienstag erheblich unter Druck geraten. Gegen Mittag sank der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,33 Prozent auf 169,58 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen stieg auf minus 0,16 Prozent. Sie liegt damit nur noch unwesentlich entfernt von ihrem höchsten Stand seit März 2020.

Nicht nur in Deutschland, auch in anderen europäischen Ländern stiegen die Kapitalmarktzinsen spürbar an. Hintergrund sind erneut aufkommende Inflationsängste. Am Mittwoch werden in den USA Inflationsdaten veröffentlicht, auf die Analysten und Anleger gespannt blicken werden. Es wird damit gerechnet, dass die Teuerung einen deutlichen Sprung in Richtung eines zehnjährigen Höchststandes macht.