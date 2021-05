Bei BioNTech-Aktionären dürften gestern die Sektkorken geknallt haben. Die überragenden Zahlen für das erste Quartal sind der Lohn für die harte Forschungs- und Entwicklungsarbeit der vergangenen Monate. Über zwei Milliarden Umsatz und mehr als eine Milliarde Gewinn. Für ein Startup absolut beeindruckende Zahlen. Dementsprechend ging es an der Börse kräftig nach oben. Doch was ist heute zu erwarten?

Nimmt man die europäischen Märkte als Indikator, geht BioNTech heute nach der Eröffnung an der Wall Street erst einmal in die Knie. Denn aktuell verzeichnen die Mainzer hierzulande ein Minus von rund zwei Prozent. Doch in den vergangenen Tagen und Wochen hat BioNTech schon oft gezeigt, dass solche Momentaufnahmen schnell der Vergangenheit angehören können.

