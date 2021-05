Anlegerverlag Nel ASA‘s Absturz ist kaum aufzuhalten! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 11.05.2021, 13:48 | 865 | 0 | 0 11.05.2021, 13:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Die Aktionäre des norwegischen Wasserstoff-Herstellers sind endgültig am Boden der Tatsachen angelangt. Denn heute muss die Aktie erneut einen großen Verlust hinnehmen und es scheint aktuell keine Besserung in Sicht. Ist hier überhaupt noch was zu retten? Anmerkung der Redaktion: Die Wasserstoff-Aktien sorgen momentan für die größten Unstimmigkeiten an der Börse. Deshalb haben wir einen neuen brandaktuellen Sonderreport für Sie, welcher aktuell noch kostenlos verfügbar ist. Darin geben wir eine Analyse zu den Wasserstoff-Aktien mit den größten Gewinnchancen. Einfach hier klicken. Gegenüber dem Vortag muss die Aktie einen deftigen Verlust hinnehmen. Dieser liegt bei mehr als 6 Prozent und 0,11 Euro. Dadurch liegt der Aktienkurs bei nur noch 1,65 Euro, wodurch die Aktie aktuell auf dem niedrigsten Kurswert des bislang andauernden Jahres liegt. Innerhalb von zwei Wochen ist die Aktie somit um knapp 40 Prozent gesunken. Dies liegt vor allem an den schlechten Quartalszahlen, welche sämtliche Unternehmen der Wasserstoff-Branche vorweisen. Zwar lagen die Erlöse bei Nel ASA mit 157 Millionen Norwegischen Kronen auf einem guten Niveau, es wurde sich jedoch deutlich mehr ausgerechnet. Zudem liegt die Marge derzeit auf einem stark negativen Niveau, was zu weiteren Verlusten führt. Fazit: Das große Streitthema der Wasserstoff-Aktien wird in unserem brandaktuellen Sonderreport untersucht. Dabei wird unter Beachtung des momentan andauernden Börsencrashs, die Aktien mit den weiterhin größten Gewinnchancen analysiert. Den Sonderreport können Sie jetzt noch kostenlos abrufen. Einfach hier klicken.





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer