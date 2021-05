Börse Stuttgart auf YouTube Da übertrafen die großen Tech-Konzerne aus den USA rund um Amazon, Apple & Co. mit ihren Quartalszahlen die Erwartungen des Markts - doch die Aktien reagieren in den letzten Tagen kaum darauf. Woran könnte das liegen und wie könnte es für die Digital-Konzerne weitergehen, analysiert Tobias Kramer, Herausgeber des Zertifikateberaters. Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=TDbkZAib0MA

Anlegertrends Inflationsängste drücken den DAX Am Dienstag muss der DAX herbe Verluste wegstecken und verliert zum Mittag rund 2,4%. Sorgen vor steigenden Inflationsraten haben die Märkte offensichtlich fest im Griff. So verwundert es nicht weiter, dass es im DAX nahezu keinen Wert gibt, der im positiven Bereich notiert Die meistgehandelten Aktien der Stuttgarter Anleger BioNTech In der BioNTech-Aktie nehmen Anleger zum Handelsstart offensichtlich vermehrt Gewinne mit. Die Papiere des Mainzer Impfstoff-Herstellers verlieren rund 2%. Wie „Zeit online“ am Morgen berichtet, haben die USA den BioNTech-Impfstoff für 12- bis 15-jährige Kinder zugelassen. Diese Meldung kann der Aktie jedoch keinen Auftrieb verleihen. Facebook Unter den Umsatzspitzenreitern finden sich heute auch die Papiere des Social Media-Giganten Facebook wieder. Die Facebook-Aktie verliert am Vormittag knapp 2%. Analysten hingegen sind dem Papier gegenüber fast durchweg positiv gestimmt. Von aktuell 50 Analysten stufen lediglich zwei die Aktie zum Verkauf ein. Fünf Experten sprechen Halteempfehlungen aus; ganze 43 Analysten empfehlen das Papier zum Kauf. Tesla Rege gehandelt auf dem Stuttgarter Börsenparkett werden auch die Papiere des amerikanischen Elektroauto-Konzerns Tesla. Die Aktie notiert rund 3,9% leichter. Seit ihrem Hoch von Ende Januar bei über 725 Euro musste die Aktie rund 30% einbüßen und notiert gegenwärtig bei knapp unter 500 Euro.

Euwax Sentiment Index

Während bei den meistgehandelten Hebelprodukten die Verkäufer dominieren, setzen die Derivateanleger beim DAX anscheinend auf steigende Indexstände. Der Euwax Sentiment liegt seit 9 Uhr sehr deutlich im Plus.

Trends im Handel

1. Call-Optionsschein auf Intel (WKN MA3484)

Auf den Halbleiterhersteller Intel verkaufen die Anleger einen Call-Optionsschein. Intel investiert gegenwärtig massiv in den Ausbau seiner Produktionskapazitäten. Anfang des Monats verkündete Intel eine Investition in Höhe von 3,5 Milliarden US-Dollar im US-Bundesstaat New Mexico. Am Donnerstag findet die Hauptversammlung von Intel statt. Die Aktie gibt 1,52% auf 45,49 Euro nach. 2. Faktor-Long-Zertifikat auf E-Mobilität Wasserstoff Index (WKN MC2G7Q) Aus einem Faktor-1x-Long-Zertifikat auf den E-Mobilität Wasserstoff Index (WKN SLA8F8) steigen die Anlegern überwiegend aus. Für den Index geht es 4,57% auf 360,57 Euro bergab. Die gegenwärtig am stärksten gewichtete Aktie im E-Mobilität Wasserstoff Index ist ITM Power. 3. Call-Optionsschein auf SAP (WKN HR4KRV)

Ein Call-Optionsschein auf SAP wird von den Anlegern fast ausschließlich verkauft. Morgen hält SAP seine virtuelle Hauptversammlung ab. Die Aktionäre stimmen über einen Dividendenvorschlag in Höhe von 1,85 Euro ab. Für die Aktie geht es 2,20% auf 112,46 Euro abwärts.

