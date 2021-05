Den letzten markanten Höhepunkt markierte die Bank of America-Aktie bei 35,72 US-Dollar Ende 2019, wurde aber durch die Corona-Pandemie zeitweise auf 17,95 US-Dollar abwärts gedrückt. Aber bereits im ersten Quartal dieses Jahres konnten die Hochs aus 2019 überwunden werden, daraus resultierte ein Folgekaufsignal zum nächstgrößeren Zielbereich am 138,2 % Fibonacci-Retracement um 42,51 US-Dollar. Diesen Bereich hat das Papier in dieser Woche erreicht und ist anschließend zur Unterseite abgeprallt. Das ist an dieser Stelle nichts Ungewöhnliches, häufig kommt es an solch markanten Marken zu Gewinnmitnahmen und einer wohlverdienten Konsolidierung nach der steilen Rallye der letzten Monate.

Short-Chance

Wirklich handfeste Topping-Muster sind bei dem Wertpapier der Bank of America noch nicht zu erkennen, unterhalb eines Niveaus von 41,48 US-Dollar steigt jedoch die Wahrscheinlichkeit auf einen Rücksetzer zunächst auf das Niveau von rund 40,00 US-Dollar merklich an. Darunter würde die Aktie im Bereich zwischen 38,00 und 38,59 US-Dollar eine weitere Unterstützung und Zielmarke in einer potenziellen Korrektur finden. Um hiervon bestmöglich profitieren zu können, kann das Open End Turbo Short Zertifikat WKN KE4JC9 kurzzeitig zum Einsatz kommen. Sollte wider Erwarten ein Anstieg per Wochenschlusskurs über die Marke von 43,00 US-Dollar gelingen, könnte weiteres Aufwärtspotenzial an 45,35 und zum nächstgrößeren Zielbereich von 46,70 US-Dollar sowie dem 161,8 % Fibo freigesetzt werden.