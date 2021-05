NEW YORK (dpa-AFX) - Steigende Rohstoffpreise sowie zur Wochenmitte anstehende Inflationsdaten aus den USA sorgen zunehmend für Nervosität an den US-Börsen. Die Technologie-Börse Nasdaq dürfte am Dienstag ihre Talfahrt fortsetzen. Der Dow Jones Industrial , der tags zuvor erstmals über die Marke von 35 000 Punkten geklettert war, wird ebenfalls schwächer erwartet.

Der Broker IG taxierte das wichtigste Wall-Street-Barometer rund eine Dreiviertelstunde vor dem Handelsauftakt 0,75 Prozent tiefer auf 34 484 Punkte. Für den technologielastigen Index Nasdaq 100 deutet sich laut IG ein weiterer Verlust von 1,9 Prozent auf 13 108 Punkte an, nachdem es zum Wochenauftakt bereits um 2,6 Prozent abwärts gegangen war.