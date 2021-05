WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Dienstag zu Handelsbeginn im Kurs gefallen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) sank um 0,04 Prozent auf 132,55 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Anleihen stieg leicht auf 1,61 Prozent.

Wesentlich deutlicher als in den USA gerieten Staatsanleihen in Europa unter Druck. Dort wurde als Grund auf steigende Inflationserwartungen in den USA verwiesen. Hintergrund sind mit Spannung erwartete Inflationsdaten, die jedoch erst am Mittwoch bekanntgegeben werden. Es wird mit einem deutlichen Teuerungssprung in Richtung eines zehnjährigen Höchststands gerechnet.