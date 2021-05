Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

S&P 500 prallt erneut nach unten ab Am Vortag wurde im Wochenchart die Lage im S&P 500 an der oberen Begrenzung des langfristigen Trendkanals aufgezeigt. Hier war der S&P 500 bereits in den Vorjahren immer wieder nach unten abgeprallt. Und auch diesmal konnte der Trendkanal nicht nach …