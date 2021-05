Anlegerverlag Plug Power straft Kritiker Lügen! Was für eine Kursexplosion! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 11.05.2021, 18:48 | 3175 | 0 | 0 11.05.2021, 18:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Was für ein Tag für den amerikanischen Brennstoffzellenhersteller Plug Power. Nach der Veröffentlichung vorläufiger Geschäftszahlen ging der Kurs in Europa zunächst deutlich in die Knie. Obwohl das Unternehmen Rekordzahlen avisiert (die konkreten Zahlen folgen noch) und die Umsätze im Vorjahresvergleich um mehr als 50 Prozent steigern will, fiel die Aktie zeitweise um über vier Prozent. Doch mit der Eröffnung der Wall Street änderte sich das Bild. Denn an der Nasdaq schoss der Kurs vom Start weg nach oben. Aktuell verzeichnet die Aktie ein Plus von elf Prozent – Tendenz steigend. Damit könnte dieser Tag endlich mal wieder ein kleines Highlight für die zuletzt arg gebeutelten Plug Power-Aktionäre sein. Es bleibt jetzt die Frage, ob sich die Aktie damit aus seiner Krise befreien kann, die den Kurs bereits seit Ende Januar fest im Griff hat. Empfehlung für Anleger: Ist das tatsächlich die Wende zum Guten? Oder sehen wir nur ein kurzes Aufbäumen der Bullen? Angesichts der brisanten Situation, haben wir Plug Power genau unter die Lupe genommen. Die Ergebnisse unserer Analyse können Sie hier kostenfrei nachlesen.





