Freiburg, 12. Mai 2021

AEVIS VICTORIA SA: Konsolidierter Umsatz im ersten Quartal 2021 steigt auf CHF 195.7 Millionen (+0.4% gegenüber 2020 und +10.4% gegenüber 2019)

Swiss Medical Network wächst stark, Hospitality-Segment weiterhin beträchtlich von Schliessungen und Einschränkungen betroffen

Swiss Medical Network SA, eine 90%ige Tochtergesellschaft von AEVIS VICTORIA SA (AEVIS), erzielte einen Umsatz von CHF 172.5 Millionen, ein Plus von 8.1% gegenüber 2019 (CHF 159.6 Millionen) und 13.3% gegenüber 2020 (CHF 152.3 Millionen). Die Aktivitäten im Jahr 2020 waren seit Mitte März durch das Verbot von elektiven Konsultationen und Operationen beeinträchtigt. Seit dem dritten Quartal 2020 hat sich die Situation normalisiert und das private Netzwerk von Kliniken und Krankenhäusern ist wieder auf Wachstumskurs. Das Wachstum war organisch, da im ersten Quartal keine wesentlichen Akquisitionen getätigt wurden. Es wird erwartet, dass sich der positive Trend fortsetzt und sogar beschleunigt, wenn sich die Situation allmählich normalisiert.

Victoria-Jungfrau AG, die 100-prozentige Tochtergesellschaft von AEVIS, die neun 4- und 5-Sterne-Hotels in der Schweiz betreibt, musste einen Umsatzrückgang von 56.2% auf CHF 16.8 Millionen hinnehmen, zurückzuführen auf die vollständige oder teilweise Schliessung einiger ihrer Betriebe sowie die Reisebeschränkungen in der Tourismusbranche. Die Hotels Victoria-Jungfrau, Monte Rosa und Bellevue Palace waren aufgrund der Gesundheitsmassnahmen, die mit der Pandemie einhergingen, für mehrere Monate geschlossen. Die Ende März beschlossenen und von den Kantonen schrittweise umgesetzten Hilfen von Bund und Kantonen werden die entstandenen Schäden teilweise kompensieren. Im ersten Quartal 2021 wurden im Hospitality Segment Subventionen in Höhe von CHF 1.7 Millionen verbucht. Victoria-Jungfrau erwartet eine allmähliche Normalisierung der Situation in der zweiten Jahreshälfte 2021 und im Jahr 2022. Die Gesellschaft wird je nach Entwicklung der Situation über die Öffnungszeiten ihrer saisonalen Hotels entscheiden.