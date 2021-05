Implenia hat Übernahme von BAM Swiss AG vollzogen

Durch die Übernahme werden die 45 Experten von BAM Swiss AG per sofort zu Implenia wechseln. Die dadurch gewonnene Expertise in der Planung und Realisierung von grossen und komplexen Projekten im Gesundheitswesen wird Implenia für die künftige Akquisition sowie auch für bereits bestehende Projekte nutzen.

Dietlikon, 12. Mai 2021 - Mit der gestern vollzogenen Übernahme (Closing) von BAM Swiss AG wird Implenia die termingerechte Planung und Realisierung des Kantonsspitals Aarau aus einer Hand übernehmen. Zudem werden auch die bisherigen Projekte von BAM Swiss AG, BSSE in Basel - ein modernes Labor- und Forschungsgebäude für Biosystemwissenschaften und Engineering - sowie das Projekt Felix Platter-Spital in Basel und ein Studentenwohnheim der ETH in Zürich ab heute von Implenia geführt.

Als führender Schweizer Bau- und Immobiliendienstleister entwickelt und realisiert Implenia Lebensräume, Arbeitswelten und Infrastruktur für künftige Generationen in der Schweiz und in Deutschland. Zudem plant und erstellt Implenia in Österreich, Frankreich, Schweden und Norwegen komplexe Infrastrukturprojekte. Entstanden 2006, blickt Implenia auf eine rund 150-jährige Bautradition zurück. Das Unternehmen fasst das Know-how aus hochqualifizierten Beratungs-, Planungs- und Ausführungseinheiten unter einem Dach zu einem integrierten, multinational führenden Bau- und Immobiliendienstleister zusammen. Mit ihrem breiten Angebotsspektrum sowie der tiefen Erfahrung ihrer Spezialisten kann die Gruppe komplexe Grossprojekte realisieren und Bauwerke über den gesamten Lebenszyklus und kundennah begleiten. Dabei stehen die Bedürfnisse der Kunden und ein nachhaltiges Gleichgewicht zwischen wirtschaftlichem Erfolg sowie sozialer und ökologischer Verantwortung im Fokus. Implenia mit Hauptsitz in Opfikon bei Zürich beschäftigt europaweit mehr als 8'500 Personen und erzielte im Jahr 2020 einen Umsatz von knapp CHF 4 Mrd. Das Unternehmen ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (IMPN, CH0023868554). Weitere Informationen unter implenia.com.