DEUTSCHLAND: - 15 000ER-MARKE WACKELT - An einem nochmals heißen Tag der Berichtsaison wackelt zur Wochenmitte im Dax die runde Marke von 15 000 Punkten. Weltweit beschleunigt sich derzeit angesichts der Inflationssorgen an den Börsen der Abverkauf. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,78 Prozent tiefer auf 15 002 Punkte. Bereits am Vortag hatte der Dax deutlich tiefer geschlossen und den Rutsch unter die 15 000er-Marke zeitweise nur knapp vermeiden können.

USA: - IM MINUS - Inflations- und Zinsängste haben die Anleger an der Wall Street am Dienstag in die Flucht getrieben. Steigende Rohstoffpreise sowie die am Mittwoch anstehende Bekanntgabe aktueller Preisdaten aus den Vereinigten Staaten sorgten zunehmend für Nervosität. Die Aktien an der Technologiebörse Nasdaq hingegen konnten sich von einem schwächeren Handelsauftakt erholen. Der Dow Jones Industrial , der tags zuvor erstmals über die Marke von 35 000 Punkten auf ein weiteres Rekordhoch gestiegen war, schloss am Dienstag mit einem Minus von 1,36 Prozent tiefer bei 34 269,16 Punkten. Der marktbreite S&P 500 verlor 0,87 Prozent auf 4152,10 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 sank um 0,06 Prozent auf 13 351,27 Punkte, nachdem er zum Wochenstart um 2,6 Prozent abgesackt war.

ASIEN: - ERNEUT SCHWÄCHER - In Asien haben die Aktienmärkte am Mittwoch erneut deutlich schwächer tendiert. Inflationsängste belasteten auch dort Technologieaktien weiterhin. In Tokio büßte der Leitindex Nikkei 225 zuletzt mehr als zwei Prozent ein. Der CSI-300-Index mit den 300 größten Unternehmen an Chinas Festlandsbörsen sank um 0,28 Prozent. In Hongkong gab der Hang-Seng-Index zuletzt um 0,37 Prozent nach.

DAX 15119,75 -1,82%

XDAX 15117,31 -1,28%

EuroSTOXX 50 3946,06 -1,92%

Stoxx50 3384,63 -1,84%



DJIA 34269,16 -1,36%

S&P 500 4152,10 -0,87%

NASDAQ 100 13351,27 -0,06%



------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:



^

Bund-Future 169,38 -0,05%



DEVISEN:



^

Euro/USD 1,2121 -0,21%

USD/Yen 108,88 0,24%

Euro/Yen 131,97 0,02%



ROHÖL:



^

Brent 68,36 -0,19 USD WTI 65,14 -0,14 USD

