FRANKFURT (dpa-AFX) - An einem nochmals heißen Tag der Berichtsaison könnte zur Wochenmitte im Dax die 15 000er Marke wackeln. Die Inflationsbedenken der Anleger dürften dem am Vortag abgerutschten Leitindex nochmals einige Punkte kosten: Eine Stunde vor dem Auftakt signalisierte der X-Dax für den deutschen Leitindex ein Minus von einem halben Prozent auf 15 047 Punkte. Am Vortag hatte er den Rutsch unter die runde Marke gerade so vermeiden können.

Der Leitindex dürfte damit dem anhaltenden Kursrutsch an den übrigen Weltbörsen folgen. Experte Michael Hewson vom Broker CMC Markets sprach angesichts dessen, dass zahlreiche Indizes auf oder nahe ihres Rekordniveaus stehen, von einer erneuten Welle von Gewinnmitnahmen. Der Dax hatte sich seiner Bestmarke bei 15 501 Punkten am Montag noch genähert. "Die asiatischen Märkte sind diesem Schema mit meist stärkeren Abgaben gefolgt. Die Abgaben dürften sich nun auch hier in Europa fortsetzen", so der Experte.