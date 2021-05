Bei BioNTech überschlagen sich derzeit die Ereignisse. Zunächst kündigten die USA an, sich bei der WHO für eine vorübergehende Aufhebung des Patentschutzes bei Corona-Impfstoffen einzusetzen, doch Bundeskanzlerin Merkel machte deutlich, dass Deutschland dafür nicht zu haben sei. Jetzt folgt der nächste Hammer aus Übersee: Nach Kanada haben auch die USA den Corona-Impfstoff für Jugendliche zwischen 12 und 15 Jahren zugelassen. Damit erschließt sich BioNTech die nächste Zielgruppe…

Der Aktienkurs von BioNTech wurde in den vergangenen Tagen kräftig durchgeschaukelt. Mitte letzter Woche sind die Kurse über 30 Prozent abgestürzt, doch genauso schnell ging es auch wieder nach oben. Denn mit Anstiegen von 25% am Freitag und 10% am Montag hievte sich der Kurs wieder über die 200-Dollar-Marke. Es bleibt abzuwarten, wie die Anleger auf die nächste Zulassung des Impfstoffs reagieren.

Empfehlung für Anleger: Angesichts der extrem spannenden Gemengelage haben wir die Chancen und Risiken von BioNTech noch einmal genau untersucht. Geht die Rallye weiter? Oder sind die tollen Nachrichten schon eingepreist? Hier finden Sie Antworten auf diese Fragen.