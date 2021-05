Fraport – Zeichen stehen endlich auf Erholung

Die dritte Corona-Welle und strenge Reisebeschränkungen ab Ende vergangenen Jahres bereiteten der Hoffnung der Luftfahrtbranche auf ein postpandemisches Frühlingserwachen ein jähes Ende. Jetzt aber endlich soll es bergauf gehen. Zumindest Fraport-Chef Stefan Schulte ist sich sicher, dass die Branche den Tiefpunkt der Krise durchschritten hat.

Die Kombination aus ungebrochener Reisesehnsucht, anziehendem Impftempo und umfangreichen Testmöglichkeiten dürfte in den anstehenden Sommermonaten einen spürbaren Passagier-Run auslösen, zunächst in Europa, perspektivisch aber dann auch auf Interkontinentalstrecken, so Schulte bei Vorlage der Zahlen für das Q1. Auch wenn das Passagieraufkommen in diesem Jahr mit 20 bis 25 Mio. Fluggästen weit unter den sonst üblichen Werten von um die 70 Mio. liegt und damit auch der Umsatz (rd. 2 Mrd. Euro) deutlich geringer und das EBIT „leicht negativ“ ausfallen werden, werde die Jahresbilanz schon deutlich besser aussehen als ihr 2020er-Pendant, so Schultes Prognose.