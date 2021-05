Deutsche Goldmesse 2021: Jetzt anmelden für Deutschlands größte Mining-Konferenz (24./25. Mai)

Am 24./25. Mai 2021 findet die 2. Deutsche Goldmesse statt. 10 Experten & 28 Rohstoff-Firmen werden sich den Investoren virtuell stellen. Alle Vorträge werden simultan ins Deutsche übersetzt. Hier anmelden.

Deutsche Goldmesse 2021: Von Marc Friedrich bis Keith Neumeyer!

Am 24. und 25. Mai 2021 geht es los. 28 Firmen und zehn namhafte Experten werden an zwei Tagen die Deutsche Goldmesse 2021 mit Leben füllen. Die größte Mining-Konferenz Deutschlands startet zu einem günstigen Zeitpunkt. Im Frühsommer beginnt die stärkste saisonale Phase für Gold, Silber und Co. Und zudem läuft dann auch die Bohrsaison auf Hochtouren. Dementsprechend vollgepackt ist das Programm. Die virtuelle Konferenz wird Dr. Thorsten Polleit eröffnen, der Chefvolkswirt der Degussa. Zu den weiteren Redner gehören der Vermögensverwalter Christian Vartyan, Josh Cumbs, Gründer von Goldmoney, Leigh Curyer, der CEO von NexGen und der auch in Deutschland populäre First Majestic Silver-Gründer und CEO Keith Neumeyer. Am zweiten Tag steigen dann Bestseller-Autor Marc Friedrich, die bekannte Journalistin Jessica Schwarzer, die Fondsberaterin Nicole Adshead-Bell, Chris Taylor, CEO der Erfolgsgeschichte Great Bear Resources sowie Mining-Legende Ross Beaty (u.a. Pan American Silver) in den Ring. Wie üblich werden alle englischen Vorträge simultan ins Deutsche übersetzt.

Vom jungen Explorer bis zum milliardenschweren Goldproduzenten!

Auch unter den 28 präsentierenden Firmen finden sich viele bekannte und spannende Namen. So sind die Übernahmekandidaten Corvus Gold und Moneta Porcupine, der Uranwert NexGen Energy, Afrikas Goldkönig Endeavour Mining, Highflyer Palladium One Mining oder auch die Silberunternehmen GR Silver Mining und Defiance Silver dabei. Die Palette reicht vom jungen Explorer District Metals, der in Schweden aktiv Basismetalle exploriert, bis zum Goldproduzenten Endeavour, der auf einen Börsenwert von satten 4,4 Mrd. Euro kommt und als der am günstigsten bewertete Top10-Goldproduzent der Welt gilt.