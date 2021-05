Es geht gleich gut los! Matador Mining kommt mit der nächsten Explorationsphase auf dem Cape Ray-Goldprojekt in Neufundland schnell voran.

Matador arbeitet dabei aktuell mit so genannten Schneckenbohrern, die schnell bohren, dafür aber nur in geringe Tiefe vordringen können. Dies reicht aber aus, um die Abdeckung über dem Zielgestein zu durchdringen und aus letzterem Proben zu unternehmen. Diese wiederum werden detailliert geochemisch untersucht. Das Unternehmen zielt darauf auf 12 Elemente ab, die allgemein auf Goldvorkommen hinweisen (so genannte pathfinder elements) und will so den „Fußabdruck“ der Mineralisierung aufzeichnen, der sich teilweise auf bis zu 100 Meter Entfernung von Goldlagerstätten auf dem Projekt erstreckt. So sollen dann Ziele für später Diamantkernbohrungen generiert werden.

Matador konzentriert sich dabei auf den so genannten Window Glass Hill Granite (WGHG), ein Gebiet von 2 Quadratkilometern, das sowohl die Window Glass Hill-Lagerstätte als auch die 2020 vom Unternehmen gemachte Neuentdeckung Angus aufweist. Hinzu kommen, so Matador, zahlreiche aussichtsreiche Bereiche, die im vergangenen Jahr durch eine Bodenmagnetikuntersuchung sowie durch historische Gesteinsproben definiert wurden. Abseits der bekannten Goldlagerstätten wurde auch WGHG noch keine systematische Exploration vorgenommen und die potenziellen, in der Scherzone enthaltenen Goldziele unter dünner Abdeckung an den Grenzen von WGHG wurden bislang noch gar nicht erkundet!

Und Matador kann bereits jetzt, bevor die Analyse der Proben erfolgt ist, erste vielversprechende Beobachtungen machen. Da nämlich die Qualität der Proben von beiden verwendeten Bohrgeräten von herausragender Qualität sei, sei es den Geologen mit Zuversicht das Auftreten von Adern und Verwitterungseigenschaften zu erkennen, wie es auch in den vererzten Diamantbohrkernen von den Lagerstätten WGH und Angus zu beobachten war! Matador hatte schon vergangenes Jahr – an Stellen, wo das Wirtsgestein an die Oberfläche kommt – mit Schneckenbohrern gearbeitet, was sich schon damals als hoch effizient erwies.

Matadors Executive Chairman Ian Murray spricht dann auch nicht zu Unrecht von einem „sehr starken Beginn“ der Feldsaison 2021 auf dem Cape Ray-Projekt. Ein großer Teil des WGHG sei bereits untersucht und die visuellen Ergebnisse der Proben vom Ende der Bohrungen „ermutigend“. Diese Proben müssen noch analysiert werden – man rechnet noch im laufenden Quartal mit den Ergebnissen –, doch sei das Team schon jetzt, allein auf Grund der visuellen Untersuchung überzeugt, dass mehrere, neue Diamantkernbohrziele identifiziert wurden!

Fazit:

Wir hatten in unserem Einführungsartikel zu Matador Mining (WKN A2DKV4 / ASX MZZ) angekündigt, dass das Unternehmen schnell aktiv werden und der Newsflow bald einsetzen dürfte – was sich nun bestätigt. Wir bewerten es als sehr vielsagend, dass sich das Unternehmen allein anhand der visuellen Inspektion der Schneckenbohrerproben schon dazu veranlasst sieht, von neuen Zielen für die Diamantkernbohrer zu sprechen. Wir glauben, dass der WGHG ein sehr vielversprechendes Zielgebiet für Matador darstellt, da man dort 2020 mit Angus bereits die erste Neuentdeckung in der Cape Ray-Scherzone seit 20 Jahren machte.

Wir sind überzeugt, dass Matador in den kommenden Wochen zahlreiche positive Neuigkeiten vom Cape Ray-Projekt vorlegen können wird, die schlussendlich zu einer erheblichen Ausweitung der bislang rund 840.000 Unzen großen Goldressource führen könnten. Besonders bei einem anhaltend hohen Goldpreis sollte Matador auch in der Lage sein, die Bewertungslücke zur Peer Group deutlich zu verringern. Selbst wenn es vermutlich 2021 nicht gelingt zu den 1,4 Mrd. CAD Marktkapitalisierung aufzuschließen, die die ebenfalls auf Neufundland aktive New Found Gold – ohne Ressource! – bereits aufweist, sollte unserer Ansicht nach im Erfolgsfall bei Matador eine deutliche Aufwertung möglich sein. Wir bleiben natürlich dran!

Abonnieren Sie unseren kostenlosen Newsletter: https://goldinvest.de/newsletter

Folgen Sie uns auf Youtube: https://www.youtube.com/user/GOLDINVEST



Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, es handelt sich vielmehr um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und/oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der De Grey Mining halten können und somit ein Interessenskonflikt bestehen könnte. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und einer dritten Partei, die im Lager des Emittenten (De Grey Mining) steht, ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, womit ein Interessenkonflikt gegeben ist, zumal diese dritte Partei die GOLDINVEST Consulting GmbH entgeltlich für die Berichterstattung zu De Grey Mining entlohnt. Diese Dritte Partei kann ebenfalls Aktien des Emittenten halten, verkaufen oder kaufen und würde so von einem Kursanstieg der Aktien von De Grey Mining profitieren. Dies ist ein weiterer Interessenkonflikt.