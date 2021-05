Bayer erzielt im 1. Quartal einen Umsatz von 12,33 Mrd. Euro, was über den Konsensschätzungen von 11,88 Mrd. Euro lag. Im selben Zeitraum des Vorjahres wurde noch ein Umsatz von 12,85 Mrd. Euro erzielt. Auch beim Ebitda (Pre Ex) konnte der Konzern zulegen und die Schätzungen mit 4,12 Mrd. Euro klar schlagen. Das Konzernergebnis verbesserte sich auf einen Wert von 2,089 Mrd. Euro, im Vorjahr waren es noch 1,489 Mrd. Euro. Am Ausblick für 2022 hält das Unternehmen fest.

Zahlen geben Rückenwind

Unter technischen Aspekten wird ein Folgekaufsignal in der Bayer-Aktie erst oberhalb eines Niveaus von mindestens 56,00 Euro favorisiert, die nächste Anlaufstelle könnte das runde Niveau von 60,00 Euro für die Bayer-Aktie darstellen. Aber erst darüber dürfte ein weiterer Kursaufschwung bis in den Bereich von 63,18 Euro aufwärts reichen und würde sich für ein entsprechendes Long-Investment anbieten. Für beide Fälle kann das Open End Turbo Long Zertifikat WKN KE6KZS zum Einsatz kommen. Sollte jedoch der seit Dezember letzten Jahres etablierte Aufwärtstrend mit einem Rückfall mindestens unter ein Niveau von 52,18 Euro gebrochen werden, müssten Rücksetzer auf rund 50,00 und darunter sogar auf 46,32 Euro zwingend einkalkuliert werden.