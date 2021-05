Im letzten Jahr hat die AMD-Aktie massiv von der Gunst der Anleger profitiert und konnte auf Jahressicht um satte 100 Prozent zulegen, Anfang 2020 markierte der Wert bei 99,23 US-Dollar seinen bisherigen Spitzenwert in diesem Jahr. Insgesamt muss aber seit Sommer letzten Jahres eine grobe Seitwärtsbewegung zwischen 74,50 US-Dollar und dem beschriebenen Hoch genannt werden. Innerhalb des diesjährigen Abwärtstrends ging es unter hoher Volatilität im gestrigen Handel sogar unter die markante Unterstützung von 74,50 US-Dollar abwärts, einen nachhaltigen Bruch konnten Bullen in letzter Sekunde allerdings noch verhindern. Gut möglich, dass jetzt eine Erleichterungsrallye einsetzt.

Nur spekulativ Ansätze möglich

US-Technologiewerte sind bei Anlegern in der letzten Zeit merklich unter die Räder gekommen und wurden mehrheitlich abgestoßen. Für ein mustergültiges Verkaufssignal in der Aktie von AMD bedarf es jedoch eines nachhaltigen Wochenschlusskurses unterhalb von 74,50 US-Dollar. Diese könnten in einem ersten Schritt auf 68,10 US-Dollar abwärts reichen, später einmal an die im Juli 2020 gerissene Kurslücke zwischen 59,57 und 64,05 US-Dollar. Das würde ein Short-Investment auf kurzfristiger Basis sehr interessant machen. Auf der Long-Seite ergeben sich kurzfristig lediglich spekulative Ansätze mit Zielen bei 79,00 und darüber bei grob 81,30 US-Dollar. Für eine deutliche Aufwertung des Chartbildes müsste AMD dagegen über seinen diesjährigen Abwärtstrend und die Marke von mindestens 81,30 US-Dollar springen. Nur in diesem Szenario ließe sich auf Sicht die nächsten Wochen Kurspotenzial an 87,15 US-Dollar und womöglich noch 90,00 US-Dollar freisetzen.