Die Aktie des US-amerikanischen Ölkonzerns Marathon Oil zeichnete sich zuletzt durch eine robuste Kursentwicklung aus. Allerdings verpasste sie es dennoch, eine entscheidende charttechnische Weichenstellung zu erzwingen.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zu Marathon Oil hieß es am 30.04. unter anderem „[…] Die wichtigen 11 US-Dollar wurden bereits zurückerobert. Die Aktie entwickelte mittlerweile veritables Aufwärtsmomentum und „klopft“ nun an den nächsten Widerstand bei 12 US-Dollar an. Sollte der Wert auch diese Hürde überspringen, würde sich die Tür in Richtung Verlaufshoch bei 13,3 US-Dollar öffnen… Rücksetzer sollten weiterhin auf 10,0 US-Dollar begrenzt bleiben. Hier hatte sich eine imposante Doppeltopformation ausgebildet. Signifikant darunter sollte es nicht gehen, anderenfalls muss die Lage neu bewertet werden.“

Marathon Oil legte unlängst seine Ergebnisse für das 1. Quartal 2021 vor. Diese wurden vom Markt durchaus wohlwollend zur Kenntnis genommen, auch wenn sie nicht in allen Punkten „glänzen“ konnten. Marathon Oil verzeichnete im 1. Quartal 2021 einen Umsatz in Höhe von 1,071 Mrd. US-Dollar, nach 1,230 Mrd. US-Dollar im entsprechenden Vorjahresquartal. Im 1. Quartal 2021 erzielten die US-Amerikaner einen Gewinn in Höhe von 97 Mio. US-Dollar, nachdem im 1. Quartal 2020 noch ein Verlust in Höhe von -46 Mio. US-Dollar ausgewiesen werden musste.

Aus charttechnischer Sicht erweist sich gegenwärtig der Bereich von 12 US-Dollar als veritabler Spielverderber. Mehrere Versuche scheiterten an diesem Widerstand. Entsprechend hat sich dessen Relevanz erhöht. Auf der Unterseite geben der Bereich um 11 US-Dollar und vor allem der Bereich um 10 US-Dollar Unterstützung. Sollte es hingegen unter die 10 US-Dollar gehen, ist Obacht geboten. Zudem würde in diesem Fall eine Neubewertung der Lage notwendig werden. Auf der Oberseite muss es zunächst über die 12 US-Dollar geben, um die Aufwärtsbewegung wiederzubeleben.