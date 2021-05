Wie sowohl Anleger als auch Existenzgründer von Amazons Wachstum profitieren

Amazon lässt seit Jahren immer wieder mit neuen Wachstumsrekorden und Umsatzzahlen von sich hören.

Scheinbar unabhängig von äußeren Einflüssen wächst Amazon von Jahr zu Jahr und das, als eines der wenigen Unternehmen, auch während Corona. Was viele nicht wissen, von diesem Wachstum profitieren nicht nur Amazon und Aktionäre, sondern auch Existenzgründer.

Mit einem Markenwert in Höhe von 415 Mrd. USD ist das von Jeff Bezos gegründete Unternehmen an die Spitze der weltweit wertvollsten Marken geklettert. Neben der Idee, einen Online-Shop für alles und jeden zu eröffnen, waren es aber vor allem die Grundsätze und Prinzipien des Gründers, die zu Amazons heutigem Erfolg geführt haben.

Mit seinem breiten Angebot, den idealen Lieferbedingungen und konkurrenzlosen Preisen zieht Amazon immer mehr Kunden an und übertrifft seine eigenen Rekorde von Jahr zu Jahr. Während der Corona-Krise konnte Amazon im dritten Quartal 2020 seinen neuen Rekordumsatz in Höhe von 96,1 Milliarden USD erreichen. Zum Vergleich: Im dritten Quartal 2020 betrug der gesamte in Deutschland durch Online-Handel generierte Umsatz rund 19 Mrd. Euro.

Eine Trendwende ist nicht in Sicht. Amazon investiert immer mehr in neue Projekte, die nicht nur Konsumenten, sondern auch anderen Unternehmen einen großen Mehrwert schaffen. Ein Beispiel hierfür ist AWS (Amazon Web Services), eine der umfassendsten und meist genutzten Cloud-Plattformen, die auch bei den größten Unternehmen und Start-ups Anklang findet (z.B. Airbnb, NASA oder Netflix).

Das Wachstumsprinzip hinter Amazons Onlinehandel ist relativ simpel und ein sich immer wiederholender Prozess. Aus diesem Grund spricht man hierbei auch von Amazons Flywheel.

Amazon verkauft die meisten Produkte nicht selbst, sondern bietet Drittanbietern einen Marktplatz. Mehr Verkäufer auf Amazon erhöhen die Produktauswahl, was wiederum mehr Käufer anzieht und die Besucheranzahl steigen lässt. Von diesem Besucherstrom angezogen, beginnen immer mehr Händler ihre Produkte auf Amazon zu verkaufen, womit sich der Zyklus wiederholt. Dadurch wächst Amazon und kann bei eigenen Produkten die Preise deutlich senken, was wiederum zu mehr zufriedenen Kunden führt.

Chancen für Existenzgründer

Der Einstieg für Existenzgründer und neue Verkäufer auf Amazon wird daher so einfach wie möglich gestaltet. Amazon vertreibt schon lange nicht mehr ausschließlich eigene Produkte, sondern funktioniert als Marktplatz, auf dem jedes beliebige Unternehmen die eigenen Produkte verkaufen kann. Über das Amazon FBA Programm können Drittanbieter ihre Waren in Amazons Logistikzentren einlagern und von Mitarbeitern verpacken und verschicken lassen. Somit können die Kosten für den Händler niedrig gehalten werden und es klappt auch mit niedrigem Startkapital in den Onlinehandel einzusteigen.