S&P 500 mit Kurs auf 50er-EMA?

Zuvor wurde im Insight auch immer wieder auf die Lage des S&P 500 an der oberen Begrenzung des langfristigen, zehn Jahre alten Trendkanals im Wochenchart hingewiesen. Hier war der S&P 500 bereits in den Vorjahren immer wieder nach unten abgeprallt. So auch diesmal.

Es bietet sich eine Short-Position im Bereich des 10er-EMA bei 4.170 Punkten an, das Kursziel ist bei 4.070 Punkten am 50er-EMA zu sehen.