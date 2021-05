Dachwikifolio: Momentum-Strategien erleiden Rückschläge

Unser Dachwikifolio PLATOW Best Trader Selection hat auf Wochensicht 1,5% an Wert eingebüßt und damit den Sprung auf neue Allzeithochs erst einmal verschoben. Bei einem nahezu unveränderten DAX ist unsere Outperformance seit dem Start Ende 2015 auf jetzt 9,7 Prozentpunkte geschmolzen. Im laufenden Jahr liegt der deutsche Leitindex knapp in Führung (+10,6% vs. +7,4%).

Überdurchschnittlich hohe Wochenverluste mussten vor allem diejenigen Depotwerte hinnehmen, die auf Wachstumsaktien setzen und/oder Momentum-Strategien fahren. Die drei größten Verlierer waren die wikifolios TSI Trendstärke mit Börsenampel (-6,8%), Dt. Aktien-Momentum-Protect (-5,3%) und Growth Investing Europa + USA (-5,2%). Drei weitere Kandidaten erlitten Verluste von mehr als 3%. Immerhin fünf Depotwerten gelang hingegen eine positive Wochenbilanz. Dabei hielten sich die Zugewinne allerdings in engen Grenzen. Top-Performer waren die wikifolios TREND-SURFER (+1,3%) und MidTermAlpha (+1,0%).

Alle Infos zum Dachwikifolio PLATOW Best Trader Selection finden Sie hier.



Anzeige Mit PLATOW Börse zum Depoterfolg - 4 Wochen testen, dann 30% Rabatt PLATOW Börse ist der kompetente Berater für Ihre Aktienanlage. Der Schwerpunkt liegt auf dem deutschen Aktienmarkt, ergänzt um die besten Investments aus Westeuropa und den USA.

Dieser Bericht ist keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen sowie für Vermögensschäden wird keine Haftung übernommen.