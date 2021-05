NEW YORK (dpa-AFX) - Unerwartet hohe US-Inflationszahlen haben die US-Aktienmärkte zur Wochenmitte weiter unter Druck gesetzt. Erneut führten die Technologiewerte die lange Liste der Kursverlierer an. So stieg der Verbraucherpreis-Index im April zum Vorjahresmonat um 4,2 Prozent. Das ist die höchste Rate seit September 2008. Im März hatte die Rate mit 2,6 Prozent noch wesentlich niedriger gelegen. Analysten hatten im Schnitt mit einem Anstieg von 3,6 Prozent gerechnet.

Der Dow Jones Industrial , der zum Wochenauftakt erstmals über die Marke von 35 000 Punkten auf ein Rekordhoch geklettert war, fiel am Mittwoch unter die Marke von 34 000 Zählern. Zuletzt notierte der Leitindex 1,03 Prozent tiefer bei 33 917,38 Punkten. Der marktbreite S&P 500 verlor 1,31 Prozent auf 4097,67 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 büßte 2,24 Prozent auf 13 052,56 Punkte ein.