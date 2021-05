Anlegerverlag Bayer mit sauberem Höhenflug Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 12.05.2021, 17:32 | 66 | 0 | 0 12.05.2021, 17:32 | Foto: www.anlegerverlag.de Bayer zaubert heute einen Blitzstart auf’s Parkett. Schließlich liegt die Aktie aktuell mit rund sieben Prozent im Plus. Der Titel landet damit in Top/Flo-Liste ganz weit vorne. Geht es jetzt so weiter oder war das nur ein kurzes Aufbäumen? Achtung: Jetzt einsteigen? Oder doch lieber alles Bayer-Aktien verkaufen? Unsere große Prognose finden Sie in dem brandaktuellen Sonderreport, den Sie hier kostenfrei lesen können. Mit dem Anstieg auf über 57,33 Euro verbessert sich die Technik nun spübar. Da Bayer dadurch eine wichtige Hürde genommen hat. Immerhin steigert der Wert heute sein 4-Wochen-Hoch. Bei 56,14 EUR lag das bisherige Hoch. Daher eröffnen sich jetzt Trading-Gelegenheiten auf beiden Seiten. Skeptiker können dieses Aufbäumen nutzen, um ihre Short-Position auszubauen. Immerhin eröffnen die gestiegenen Kurse einen günstige Einstiegsgelegenheit für Puts. Anleger, welche die Aktie bereits im Depot haben, sehen sich durch den Anstieg bestätigt. Fazit: Wie es bei Bayer weitergeht, lesen Sie in unserem brandaktuellen Sonderreport. Hier kostenfrei lesen.





