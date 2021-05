Musterdepot & wikifolio – Update 19/2021

Mit unserem wikifolio „Smart Investor – Momentum“ konnten wir in der Berichtswoche leicht zulegen. Dies war in erster Linie unserem Edelmetallanteil geschuldet, den wir vor wenigen Wochen sogar noch einmal leicht ausgebaut haben. Dagegen ist bei den bisherigen Highflyer-Aktien weiter zu beobachten, dass diese auch einmal ansatzlos kräftig zurückfallen können. Auch dies ist Ausdruck eines wetterwendischen Marktes, der in den lange Zeit favorisierten Segmenten nun in eine trendärmere jedoch …