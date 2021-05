---------------------------------------------------------------------------

Geschäftsbericht 2020



HLEE-Gruppe schliesst trotz Corona-Pandemie das Geschäftsjahr 2020 positiv ab



Die HLEE-Gruppe blickt bedingt durch die Covid-19-Pandemie auf ein herausforderndes Jahr zurück.



* Der Konzernumsatz lag bei 414,7 Mio. CHF (Vorjahr 505,6 Mio. CHF).

* Trotz der pandemiebedingten Umsatzreduktion konnte ein positives Betriebsergebnis (EBIT) von 17,4 Mio. CHF (Vorjahr: 32,5 Mio. CHF) erzielt werden.



* Das Konzernperiodenergebnis lag bei 0,1 Mio. CHF (Vorjahr: 17,9 Mio. CHF).



* Die Eigenkapitalquote von 36,6 % (Vorjahr 37,0 %) blieb konstant.

Die konsolidierte Bilanzsumme lag bei 962,7 Mio. CHF (Vorjahr: 973,5 Mio. CHF).



Entwicklung der operativen Segmente 2020



Im Segment Film hat die Constantin Film-Gruppe ihre Ziele im Geschäftsjahr 2020, bedingt durch die Schliessung von Kinos und teilweise Aussetzung von Dreharbeiten im Zuge der bundesweiten Lockdowns im März und November, angepasst. Im Bereich Kinoproduktion wurden insgesamt sechs Eigen- und Co-Produktionen realisiert, darunter die Eigenproduktion "Caveman" sowie die Produktionen "Hui Buh 2", "Resident Evil Reboot" und "Zwischen uns". Im Kinoverleih wurden im Geschäftsjahr vier Filme in den deutschen Kinos gestartet, darunter "After Truth". Dieser Film belegte nach Besucherzahlen Platz zehn im Ranking der erfolgreichsten Kinofilme im deutschen Kinomarkt 2020. Aufgrund des zweiten Lockdowns und den damit verbundenen Kinoschliessungen wurde die Verwertung von drei der vier Filme unterbrochen. Weitere vier Kinostarts, die ursprünglich noch für das Jahresende geplant waren, konnten wegen der pandemiebedingten Schliessungen der Kinos nicht umgesetzt werden. Diese Titel werden nach Wiedereröffnung der Kinos terminiert und ausgewertet. In der Home-Entertainment-Auswertung konnte, dank eines ausgewogenen Portfolios, das Kinoerfolge wie "Das perfekte Geheimnis" und "Die 3!!!" beinhaltete, eine starke Marktposition gehalten werden. Im Geschäftsfeld TV-Auswertung/Lizenzhandel wurden diverse Lizenzverkäufe von Eigen- und Fremdproduktionen realisiert. Die ursprünglich für die weltweite Kinoauswertung vorgesehene Produktion "Black Beauty" wurde an den Streamingdienst Disney+ verkauft. Im Bereich Free-TV haben sich insbesondere die Starts diverser Erstlizenzen, wie zum Beispiel "Fack Ju Göhte 3" (Sat. 1), umsatzrelevant ausgewirkt. Hinzu kamen im Pay-TV-Sektor unter anderem die Erstlizenzen von "Das perfekte Geheimnis" (Sky) und "Der Vorname" (Sky).