Der Bitcoin ist die erste, größte und wichtigste Kryptowährung. Er ist der Platzhirsch. Die anderen kamen später, sind kleiner und stehen weniger in der Öffentlichkeit.

Einige Tausend Kryptowährungen gibt es. Nicht viele davon sind es wert, dass man sie auch außerhalb des Kryptoversums kennt. Bekannt sind auch Ethereum, Binance Coin, Ripple, vielleicht Tether, Cardano, Dogecoin, eventuell Iota, Cardano und Polkadot. So lauten die Namen der nach Bitcoin größten Kryptos, gemessen an der Marktkapitalisierung. Rund 2,3 Billionen US-Dollar sind alle zusammen wert. Der Bitcoin alleine bringt es auf 1,1 Billionen Dollar – 48 Prozent an der Gesamtmarktkapitalisierung.

Das ist wenig, lag der Bitcoin doch vor nicht allzu langer Zeit noch bei einer Dominanz von mehr als 60 Prozent. Und es ist einer für die gesamte Szene positiven Entwicklung geschuldet: Kryptowährungen stehen im Rampenlicht wie selten. Immer mehr institutionelle Investoren kaufen sich ein. Diese setzen oft auf einen Korb aus Kryptos. Das streut das Risiko und steigert die Liquidität der Anlagen. Es wird also nicht einfach Bitcoin gekauft, sondern in angemessener Weise auch zu alternativen Coins gegriffen. Kein Wunder also, dass diese Kryptowährungen steil nach oben schossen.