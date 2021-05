WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Mittwoch mit Gewinnen geschlossen. Der ATX stieg um 0,46 Prozent auf 3366,71 Punkte. Der ATX Prime gewann 0,43 Prozent auf 1715,22 Zähler. Auch andere Börsen schlossen mit kleinen Pluszeichen. Die am Mittwoch gemeldeten US-Inflationsdaten waren zwar überraschend stark ausgefallen, versetzten den Börsen aber nur einen kurzfristigen Dämpfer. Die Zahlen waren angesichts der jüngsten Inflationsängste an den Börsen mit Spannung erwartet worden.

Für Impulse sorgte in Wien auch die laufende Ergebnisberichtssaison. So fanden sich Aktien der Post nach guten Zahlen mit einem Plus von 2,70 Prozent an der Spitze im prime market. Die Post hatte einen Anstieg des Betriebsergebnis von 79,2 Prozent auf 59,8 Millionen Euro gemeldet. Beim Umsatz gab es ein Plus von 28,5 Prozent auf 646,1 Millionen Die Post-Zahlen hatten die Erwartungen weit übertroffen, schreiben die Analysten der Erste Group in einer ersten Reaktion.