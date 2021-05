Wie kann es hier nun weitergehen? Eindeutig ist, dass die Hoffnungen weiter auf dem Sommer liegen. Gerade im Sommer kann es durch die bevorzugten Reiseziele wie Mallorca oder Griechenland hier wieder ordentlich nach oben gehen, sodass die Aktie für Aktionäre weiter attraktiv bleibt. Dafür gilt es aber, weiter ordentlich gegen das Coronavirus vorzugehen!

Der Corona-Sommer wird also wieder eine besondere Zeit, gerade für den deutschen Reisekonzern TUI. Man hat die Krise noch lange nicht überstanden und wird noch einige Zeit am Virus zu knabbern haben. Dennoch kann man optimistisch bleiben, auch wenn die Zahlen heute was anderes sagen. Denn der Kurs fällt um 2,26 Prozent in den Keller und liegt mit 11ct weniger nur noch bei 4,89 Euro!

