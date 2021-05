FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt dürfte sich den weiter grassierenden Inflationssorgen an den Märkten nicht entziehen. Der unerwartet kräftige Anstieg der US-Verbraucherpreise hatte am Vortag den Ausverkauf an der Wall Street weiter befeuert. In diesem Sog wird der Dax am Donnerstag etwas leichter erwartet. Eine Stunde vor dem Auftakt am Feiertag Christi Himmelfahrt signalisierte der X-Dax für den deutschen Leitindex ein Minus von 0,75 Prozent auf 15 037 Punkte. Auch für den EuroStoxx 50 werden ähnlich hohe Abschläge erwartet.

Im Vergleich zu den US-Börsen, wo die Laune der Anleger im Keller ist, schlug sich der deutsche Leitindex zuletzt aber immer noch recht wacker über der runden Marke von 15 000 Punkten. An den US-Märkten grassiert die Angst, dass der Preisdruck die Erholung der größten Volkswirtschaft der Welt im Keim ersticken könnte - und die US-Notenbank schneller als gedacht an der Zinsschraube dreht, was wiederum Aktien im Vergleich zu festverzinslichen Anlagen weniger attraktiv machen und Finanzierungskonditionen für Unternehmen verschlechtern könnte.