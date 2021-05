GEWALTIGES WACHSTUM bei innovativen digitalen ETN-Produkten von 0 auf 107 Mio. USD in 5 Monaten bei unserem Blockchain-Favorit Nr.1! Mit dem neuen börsennotierten ETH Zero-Produkt werden massive Marktanteile erobert.

HIGHLIGHTS: Verwaltete Assets explodieren auf über 100 Mio. CAD!

Darauf haben Investoren gewartet: Neue, innovative digitale Anlageprodukte die man leicht mit einem Klick über sein Wertpapierdepot kaufen kann.

In einem kürzlichen Interview sprach der CEO von dem Ziel 1 Mrd. in börsennotierten Tracker-Zertifikaten verwalten zu wollen. In den letzten 5 Monaten explodierte das AUM von 0 auf 107 Mio. CAD!

Alleine dieses Standbein dürfte in wenigen Monaten mindestens einen (Börsen)-Wert von 720 Mio. USD oder 3,12 € pro Aktie haben. Aktueller Börsenkurs 0,945€.

Liebe Leserinnen und Leser!

Vergessen Sie den heutigen Bitcoin Kurs oder hohe Tages-Schwankungen, die von Elon Musk ausgelöst werden...

Das sind absolute Einstiegs-Chancen!

Vor allem bei unserer Blockchain-Rakete geht jetzt es massiv vorwärts, wie Sie gleich erfahren werden! Wie oft waren Sie in den letzten Tagen und Monaten vor dem Computer und hätten gerne gekauft, aber der Preis war weggelaufen? Dann handeln Sie jetzt rational und nutzen Rücksetzer als seltene Gelegenheit zum Einstieg!

NEWS-KNALLER bei DEFI TECHNOLOGIES: JETZT WIRD ES SPANNEND!!!

Die zweitgrößte Krypto-Währung nach Bitcoin ist Ethereum (ETH). Per 12.05.21 lag die Marktkapitalisierung bei mehr als 475 Mrd. USD! Und das nicht ohne Grund: Hunderte Blockchainprojekte basieren auf dem dezentralen „Super-Computer“ mit der Programmiersprache Solidity.

Was macht dabei ETH so wertvoll?

Die überwiegende Zahl an DeFi-Projekten basiert auf der ETH Blockchainarchitektur.

Aber auch die neue Sub-Anlageklasse der Non-Fungible-Token (ERC-721 Protokoll) nutzt sehr oft die Ethereum Blockchain als Fundament. Somit ist auch eine zukünftige Nachfrage nach der wertvollen Kryptowährung gewährleistet.

Ein starkes Netzwerkwachstum kommt auch vor allem durch dezentrale Anwendungen (dApps), die auf der Ethereum-Chain ausgeführt werden. Diese decken mittlerweile eine breite Palette von Branchen ab, darunter die Kreditvergabe, Handel, Glücksspiel, Versicherung, Content-Streaming, Dateiaustausch, NFTs oder sogar Prozessfinanzierung.

Fast alle digitalen Güter und Dienstleistungen können von einem autonomen und dezentralen Abwicklungssystem profitieren. Die Möglichkeiten für Ethereum bleiben somit gigantisch!

Das Ether-Netzwerk wächst enorm – so stieg die Anzahl an ETH-Adressen seit 2019 von 48 auf nun 106 Millionen! Diese Massen-Adaption ist extrem positiv für das gesamte Krypto- und Blockchain-Universum!

Quelle: Glassnode.com

Wir setzen schon lange auf den Gewinner und Marktführer in diesem Bereich und das sollten Sie auch tun! Ihr Depot wird es Ihnen schon bald danken!

DeFi Technologies Inc. (WKN: A2QQBN) wird einer der Mega-Profiteure des nachhaltigen Blockchain- und Krypto-Booms sein. Wir erwarten hier mittelfristig einen Börsenwert von mehr als 1 Mrd. CAD und mehrere hundert Prozent an Kursgewinnen!

Schauen wir heute etwas genauer auf das wichtige Unternehmensstandbein ‚DeFi ETN‘ von DeFi Technologies Inc:

Das erste börsennotierte ETN-Produkt von Valour mit dem Namen Bitcoin Zero wurde am 03.12.2020 lanciert und konnte in kürzester Zeit einen rasanten Zuwachs an Vermögenswerten unter Management (AUM) verzeichnen. So konnte das verwaltete Vermögen in den ersten Monaten des Jahres bei diesem Produkt auf 50 Mio. $ gesteigert werden.

Und mit ETH Zero ist im April 2021 schon das nächste Produkt auf den Markt gekommen, wie der Pressemeldung des Unternehmens (Link hier) zu entnehmen ist.

Dieses Alleinstellungsmerkmal wird für massive Mittelzuflüsse sorgen und anderen Anbietern Marktanteile abnehmen! Warum?

ETH Zero ist das weltweit erste gebührenfreie börsengehandelte Produkt (Exchange Traded Product/ETP), mit dem man direkt in Ethereum investiert.

Bisher mussten Personen, die über ein ETP die Währung Ether (ETH) nutzen wollten, Verwaltungsgebühren von bis zu 2,5% bezahlen; dies kann den Wert der Veranlagung entsprechend verringern.

Mit der Einführung von Ethereum Zero bietet Valour den Anlegern ein ETP, dass die Wertentwicklung des zweitgrößten digitalen Vermögenswerts der Welt abbildet, ohne dass dabei Verwaltungsgebühren anfallen.

Auch wenn bei den bestehenden beiden Produkten keine Managementgebühren erhoben werden, kann das Unternehmen enorme DeFi-Erträge aus Staking & Yield Farming von 5, 15 aber auch bis zu mehreren Hundert Prozent bei manchen DeFi-Blockchainprotokollen erwirtschaften, die auch teilweise an die Kunden weitergegeben werden.

Am 12. Mai 2021 veröffentlichte DeFi Technologies (WKN: A2QQBN) eine Sensations-Meldung (Link hier):

So konnte der DeFi-Gigant einen fulminanten Anstieg der verwalteten Vermögenswerte (AUM) von 0 auf 107 Mio. C$ innerhalb von nur 5 Monaten vermelden.

Und der CEO von DeFi Technologies, Wouter Witvoet, erwartet mittelfristig sogar einen Anstieg auf 1 Mrd. $ was zu enormen Erträgen führen wird.

Quelle: Youtube.com, RedChip Companies

Das komplette Interview mit dem CEO, Wouter Witvoet, können Sie sich hier bequem anschauen: YOUTUBE-LINK

Schauen wir kurz auf die letzte Pressemeldung, die ein Update der 100%igen Tochter von DeFi Technologies, Valour Structured Products, beinhaltete:

Valour verzeichnet Rekordbeteiligung von Investoren auf nordischem Wachstumsmarkt sowohl beim ETH Zero als auch an BTC Zero Produkt.

ETH Zero ist das weltweit erste gebührenfreie börsengehandelte Produkt für eine direkte Beteiligung an Ethereum und ist seit dem Start am 30. März 2021 im Durchschnitt um 3.752% pro Monat gewachsen.

BTC Zero ist seit seiner Gründung im Dezember 2020 im Durchschnitt um 71% pro Monat gewachsen.

Durch die Beteiligung an digitalen Vermögenswerten über Valour profitieren Anleger von der Standardisierung, Risikominderung und operativen Effizienz eines zentral abgewickelten Produkts, das an einer regulierten Börse notiert ist.

Für jedes Produkt, das an der Börse gekauft und verkauft wird, kauft Valour die entsprechende Menge des zugrunde liegenden Vermögenswerts, je nach Fall ETH oder BTC, was bedeutet, dass die Produkte jederzeit vollständig abgesichert sind.

Wouter Witvoet, CEO von Defi Technologies kommentiert wie folgt:

„Wir sind mit der Akzeptanz von Ethereum Zero sehr zufrieden. Wie in einigen unserer früheren Pressemitteilungen erwähnt, sehen wir Ethereum als Eckpfeiler von DeFi, zumal die meisten Anwendungen auf seiner Blockchain geschrieben werden. Aus diesem Grund sind wir eine Partnerschaft mit HIVE Blockchain Technologies eingegangen, einem der größten Miner von Ethereum. Wir erwarten eine weitere Steigerung der Nachfrage nach unserem Ethereum Zero und anderen, noch einzuführenden Produkten, da die weltweite Nachfrage nach Anwendungen, die Ethereum nutzen, zunimmt. Unsere These ist, dass wir eine kontinuierliche DeFi-Einführung mit spektakulären Raten verzeichnen werden. Dies ist das Wachstum des gesamten festgeschriebenen Werts der DeFi-Verträge. Per 11. Mai 2021 liegt der festgeschriebene Gesamtwert der DeFi-Verträge bei 83 Milliarden $ - eine Steigerung von 37 Milliarden $ bzw. 124 % seit März 2021.“

Sollte es DeFi Technologie gelingen, durchschnittlich 8% an Staking Rewards (Erträge) zu erzielen und die AUM auf 1 Mrd. zu steigern, lägen die jährlichen Gewinne alleine dieses einen Standbeins bei 80 Mio. $. oder bauch einen Unternehmenswert je Aktie von 3,12 €!

Das wäre alleine ein Kurspotential von über 230%! Hinzu kommen die Gewinne der anderen Standbeine!

In einem Interview mit dem Magazin Best Execution (Link Artikel hier) sprach Diana Biggs, CEO der 100%igen Tochter ‚Valour Structured Products‘ von dem Ziel, die Anzahl der börsennotierten Produkte (Tracker Zertifikate auf digitale Währungen und Blockchain-Protokolle) bis zum Jahresende auf 10 Stück ausweiten zu wollen!

Zitat von Frau Diana Biggs:

"Das Bitcoin Zero ETN ist an der schwedischen Börse für den nordischen Wachstumsmarkt notiert und gehört seit seiner Einführung durchweg zu den drei umsatzstärksten ETP’s. Wir wollen die Produkte in diesem Jahr auf weiteren europäischen Märkten anbieten. Unsere ETP‘s bieten Anlegern die Möglichkeit, über die gängigen Anlagekanäle in digitale Vermögenswerte zu investieren. Die Produkte sind an regulierten Wertpapierbörsen notiert, was bedeutet, dass sie leicht über eine normale Bank oder ein Maklerkonto gekauft werden können."

Quelle: Best Execution

DeFi Technologies Inc. (WKN: A2QQBN)

DeFi Technologies Inc. (WKN: A2QQBN) ist eine börsennotierte Investmentgesellschaft bzw. Portfolio-Holding, mit klarem Fokus auf strategische Anlagen im Blockchainsektor, insbesondere im DeFi Sub-Sektor.

Die dezentrale Finanzwirtschaft kann als die nächste Welle der finanziellen Innovationen auf der Blockchain betrachtet werden.

Es bezieht sich auf digitale Vermögenswerte, finanzielle Smart Contracts, Protokolle und dezentrale Anwendungen (DApps), die auf Ethereum und anderen Blockchains aufgebaut sind.

Sie sehen, das Unternehmen investiert in die gesamte Wertschöpfungskette im Sektor: Sei es als Start-Up Finanzier (Inkubator) von aussichtsreichen Projekten und DeFi-Anwendungen (z.B. DApps) oder auch als Investor in Handelstechnologien!

Die diversen Firmen-Säulen des Blockchain-Giganten DeFi Technologies auf einen Blick: Mit Vollgas zum unangefochtenen Sektor-Marktführer!

DeFi Ventures: Aufbau von strategischen Beteiligungen in Firmen, Protokolle, Krypto-Token. Das Verwalten und Handel dieser Portfoliokomponenten bzw. Ertragsgenerierung von Staking Rewards.

DeFi Treasury: Privaten und börsennotierten Unternehmen sollen die renditestarken Anlagemöglichkeiten im Bereich der dezentralen Finanzen (DeFi) nahegebracht werden.

DeFi ETN: Die Entwicklung und Emission von neuen börsennotierter (Finanz)-Produkten über die 100%ige Tochter ‚Valour Structured Products‘. Dazu gehören Exchange Traded Notes (ETN) wie z.B. Bitcoin Zero / ETH Zero.

DeFi Governance – Kooperation mit dem Shyft Network und Einführung eines neuen Sicherheitsprodukts. DeFi Governance zielt darauf ab, mit dezentralen Netzwerken zu arbeiten und Knoten (sogenannte Nodes) zu betreiben, um Governance für Netzwerke bereitzustellen und Transaktionen global zu validieren. Dadurch erhält DeFi Technologies Einnahmen durch Transaktions-Validierungen.

Ertragssäule ‚Miner Extractable Value‘ (MEV) in Zusammenarbeit und Partnerschaft mit HIVE Blockchain Technologies. Hier sollen durch spezielle Anwendungen und Optimierungen von Krypto-Transaktionen / ETH-Mining im DeFi Spektrum signifikante Erträge generiert werden.

Mit einem einzigen Investment in die DeFi Technologies Aktie profitieren Sie somit von der Wertsteigerung der gesamten Portfolio-Anlagen!

Es handelt sich hier um die erste börsennotierte Gesellschaft mit klarem Fokus auf das Anlage-Megatrendthema Blockchain, Krytos & dezentrale Finanzen (DeFi).

Ziel ist es, ein führendes Holdingunternehmen für Vermögenswerte / Beteiligungen im dezentralen Finanzmarkt aufzubauen. Zum Unternehmen gehört die 100%ige Beteiligung an DeFi Holdings Inc.

Als Aktionär profitieren Sie von der Wertentwicklung aller strategischen Portfoliobeteiligungen und am Ertragspotential der verschiedenen Geschäftsfelder! Diese umfassen u.a. strategische Investments in Firmen, Protokolle, Krypto-Token Investments, das Verwalten und Handel mit Portfoliokomponenten und Entwickeln von neuen (Finanz)-Produkten. Im März 2021 kam mit „DeFi Governance“ ein neues innovatives Standbein hinzu. Das Unternehmen wird in Kooperation mit dem Shyft Network Nodes (Knoten) betreiben, um Transaktionen im Netzwerk global zu validieren. Dadurch erhält DeFi Technologies Einnahmen durch Validierungen.

Extrem kompetentes Management- und Beraterteam, das bereits sehr erfolgreiche Unternehmen aus dem Sektor aufgebaut hat bzw. Hunderte von Mio. and Kapital einsammeln konnte.

So ist z.B. mit Olivier Roussy Newton einer der Gründer von HIVE Blockchain (Aktueller Börsenwert 2,3 Mrd. CAD) und mit Wouter Witvoet der Gründer & CEO von Secfi, der ersten Pre-Wealth-Management-Plattform, bei DeFi Technologies mit an Bord! Wouter wurde am 16.02.21 zum CEO des innovativen Unternehmens bestellt. Mit Teeka Tewari ist einer der bekanntesten und am besten vernetzte Kryptoexperten als Executive Chairman des Advisory Board von DeFi Technologies dabei. Und am 02. März wurde der Krypto-Experte und Social Media Star Anthony Pompliano ins Beraterteam bestellt.

Das Team hinter DeFi Technologies hat beste Netzwerkkontakte in das Technologie-Mekka ‚Silicon Valley‘ – dieser Fakt hat einen unbezahlbaren Wert für Aktionäre von DeFi Technologies, da so frühzeitig in die smartesten und innovativsten Start-Up Firmen investiert werden kann! Und das zu top Pre-IPO Konditionen!

Nirgendwo sonst erhalten Sie Zugang zu den weltweit innovativsten Blockchainprojekte zu niedrigen Gründungskonditionen – und dass nur mit einem einzigen Klick durch den Kauf dieser Aktie!

Gute Aktienstruktur mit vielen Long-Term-Investoren. Das Kurspotential ist spektakulär!

Mit einem einzigen Investment in diese DeFi-Blockchain-Aktie partizipieren Sie von der gesamten Wertschöpfungskette in diesem Sektor! Somit erhalten Anleger Zugang zu der nächsten Welle von Finanzinnovationen.

DeFi Technologies baut mit Hochdruck das Investment-Portfolio auf: Am 29.12.20 gab das Unternehme eine Beteiligung an Luxor Technology, der erste institutionelle Handelsmarkt für Hashrates bekannt. Wir erwarten, dass das Beteiligungsportfolio in den nächsten Monaten weiter dynamisch aufgestockt wird, was sich sehr positiv auf den Börsenwert von DeFi Technologies auswirken sollte. Das Unternehmen hat sich Ende Januar 2021 auch bei Maps.me beteiligt, eine offline Navigations App, mit der DeFi – Anwendungen der über 140 Mio. Nutzern möglich gemacht werden soll. Volmex Finance, Saffron Finance, Shyft Network und SOVRYN sind die neuesten Investments von DeFi Technologies im Jahr 2021.

Wir erwarten, dass DeFi Technologies eine ganze Reihe von DeFi-Innovationen (neue Finanzprodukte der nächsten Generation) auf den Markt bringen wird. Die 100%ige Tochter „Valour Structured Products“ ist einer der am schnellsten wachsenden Emittenten von börsennotierten digitalen Produkten wie z.B. dem Bitcoin Zero und ETH Zero.

Enormer Newsflow seitens des Unternehmens und starkes Medieninteresse für den Sektor erwartet. Dies wird Kapital in diese Aktie und Anlagesektor nach sich ziehen. Eine Neubewertung für DeFi Technologies ist so vorprogrammiert.

Wir sind uns sicher: Mit den besten börsennotierten Aktiengesellschaften, wie DeFi Technologies (WKN: A2QQBN) werden Anleger in diesem Blockchain-Bullenmarkt Extremgewinne erzielen. Und mit dem innovativen Unternehmen DeFi Technologies sind Sie ganz vorne mit dabei.

Und jederzeit kann das unternehmenseigene Aktienrückkaufprogramm beginnen und dem Kurs wieder mächtig Rückenwind bescheren!

Das am 09.04.21 (Link hier) bekanntgegebene Rückkaufprogramm ist seit dem 13.04.21 in Kraft und wir sind gespannt, wann das Management mit dem Einsammeln von günstigen Aktien an der Börse beginnen wird.

Jetzt unbedingt noch die noch günstigen Kurse bei DeFi Technologies nutzen:

Name: DeFi Technologies Inc. WKN: A2QQBN ISIN: CA24464X1069 Börsenkürzel Deutschland: RMJ Börsenkürzel Kanada: DEFI.NE Letzter Börsenkurs an der Heimatbörse: 1,43 CAD (NEO) / 0,90 € (Tradegate)

Link zu aktuellen Kursen and der kanadischen Börse: LINK

Link zu Kursen an deutschen Börsenplätzen: LINK

Bitte beachten Sie, dass die Umsätze im Regelfall an der kanadischen Hauptbörse deutlich höher als an deutschen Börsen sind. DeFi Technologies Inc. handelt in Deutschland an den Börsen in Frankfurt, Stuttgart, Berlin und München sowie bei L&S Exchange und Tradegate. Bei genügend Volumen bietet sich der Kauf auch direkt in Deutschland an. Beachten Sie aber bitte immer limitierte Aufträge abzugeben! Generell sind Limit-Orders gegenüber reinen 'billigst' Orders vorzuziehen.



Wir sind keine Anlageberater - bitte beachten Sie unbedingt unsere Risikohinweise / Disclaimer.

Profitieren Sie von unserem über Jahrzehnte aufgebauten einzigartigen Netzwerk zu Brokern, Analysten und Branchenkennern und abonnieren Sie jetzt kostenlos und absolut unverbindlich unseren Newsletter!

Happy Trading wünscht Ihnen

Ihr Blockchainradar-Team

Auszug von unseren Rechtlichen Hinweisen / Disclaimer

Die Firma Financial Research & Publication Ltd ist Betreiber der Webseiten:

Blockchainradar.de , Rohstoffradar.de , Biotechradar.de, Cannabisradar.de und Cannabisradar.info im Folgenden „Webseiten“ genannt.

Die Inhalte der „Webseiten“, der Newsletter und sonstige Publikationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Die Financial Research & Publication Ltd übernimmt jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der bereitgestellten Inhalte. Ferner wird in keiner Weise das Eintreffen von jeglichen Kursprognosen / Kurszielen garantiert. Die Nutzung der Inhalte der Webseite erfolgt auf eigene Gefahr des Nutzers. Das Webangebot richtet sich an Nutzer mit Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland, der Schweiz oder in Österreich. Die Webseite richtet sich nicht an Benutzer, die ihren Wohnsitz in anderen Staaten, als den oben genannten, haben oder aus sonstigen Gründen unter die Vorschriften anderer Staaten fallen. Financial Research & Publication Ltd übernimmt keine Zusicherung und Gewähr dafür, dass sich diese Webseite oder die auf ihr enthaltenen Informationen in Übereinstimmung mit den Gesetzen anderer Staaten als der Bundesrepublik Deutschland, der Schweiz oder Österreich befindet.



Sämtliche Veröffentlichungen (z.B. Interviews, Artikel, Kurzberichte, Unternehmensvorstellungen, Börsenbriefe, Newsletter, Musterportfolios, charttechnische Einschätzungen usw.) dienen ausschließlich der Information und stellen keine Handelsempfehlungen hinsichtlich des Kaufs oder Verkaufs der besprochenen Instrumente dar. Alle Veröffentlichungen sind nicht mit einer professionellen Finanzanalyse gleichzusetzen, sondern geben lediglich die Meinung des Webseitenbetreibers (und / oder seiner in- oder externen redaktionellen Mitarbeiter oder Geschäftspartner) wieder. Bei allen Publikationen handelt es sich um journalistische Beiträge. Der Webseitenbetreiber und die für ihn tätigen Verfasser von allen Webseiteninhalten übernehmen keinerlei Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit der der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen. Der Webseitenbetreiber und die für ihn tätigen Verfasser sind keine Anlageberater. Gegenstand von publizierten Webseiteninhalte können Aktien von Unternehmen sein, die eine geringe Marktkapitalisierung aufweisen. Gerade bei Firmen mit einer niedrigen Marktkapitalisierung müssen Anleger oft mit einer hohen Volatilität bzw. niedrigen Marktliquidität rechnen. Unsere veröffentlichten Inhalte enthalten oft zukunftsgerichtete Aussagen, d. H. Aussagen oder Diskussionen, die Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Einschätzungen oder Prognosen darstellen, wie dies durch Wörter wie erwartet, mögliche, und geschätzt wird. Daher sollten Sie bei solchen Aussagen mit äußerster Vorsicht vorgehen und eine umfassende Recherche der Informationen zu unseren vorgestellten Unternehmen, die sich in unseren Publikationen befinden, sowie in Bezug auf solche zukunftsgerichteten Aussagen weiter nachforschen. Alle in unseren Veröffentlichungen gemachte zukunftsgerichtete Aussagen sind auf den Zeitraum beschränkt, in dem sie gemacht werden, und wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, die sich jederzeit ändern können. Kursprognosen bei Finanzinstrumente in unseren Börsenbrief / Newslettern stellen keine Finanzanalyse / Anlageempfehlung dar, sie basieren ausschließlich auf subjektiven, charttechnischen Kursprognosen des Verfassers.

Offenlegung der Interessen: Grundsätzlicher Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte gemäß § 34b WpHG sowie der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch – Marktmissbrauchsverordnung –

Eine individuelle Offenlegung zu Wertpapierbeteiligungen des Herausgebers und der Verfasser und/oder der Vergütung des Herausgebers oder der Verfasser durch das mit Veröffentlichungen im Zusammenhang stehende Unternehmen oder Dritte, werden unter der jeweiligen Veröffentlichung ausdrücklich ausgewiesen. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Der Webseitenbetreiber stellt Gesellschaften Marketing- und Werbedienstleistungen zur Verfügung. Wir werden meist von diesen vorgestellten Firmen (Sponsoren) oder auch von externen Dritten (z.B. von Consultants, die mit den Gesellschaften in Geschäftsbeziehung stehen) für Werbedienstleistungen kompensiert. Hier liegt ein Interessenskonflikt vor. Ferner kann zwischen den hier erwähnten Unternehmen und der Financial Research & Publication Ltd ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen oder bestanden haben, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt besteht. Da wir zu keinem Zeitpunkt ausschließen können, dass auch andere, Medien, Research- und Börseninformationsdienste die von uns erwähnten Werte im gleichen Zeitraum besprechen, kann es zu einer symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Auch kann nicht ausgeschlossen werden, dass Gesellschaften, die Module zur Steigerung der Marktbekanntheit beim Webseitenbetreiber gebucht haben, nicht auch andere Dienstleister parallel nutzen. Wir werden in der Regel von auf unserer Website von besprochenen Unternehmen (Sponsoren) für Werbe- und Marketingdienstleistungen entschädigt. Wir sind nicht in der Lage, alle von öffentlichen Unternehmen oder deren Management publizierten Daten zu überprüfen. Ausgewählte Unternehmen sind nur profiliert, wir empfehlen keine Aktien zu kaufen oder zu verkaufen. Wir können nicht garantieren, dass alle Informationen korrekt sind und wir können zukunftsgerichtete Aussagen machen, die unsicher und riskant sind.



Financial Research & Publication Ltd oder Mitarbeiter des Unternehmens können jederzeit eigene Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern (z. B. Long- oder Shortpositionen). Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Für die Bereitstellung von Informationen (z.B. Fachartikel, Interviews) auf den „Webseiten“, den Newslettern oder sonstigen Publikationen wird der Webseitenbetreiber in der Regel von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte „third parties“) entlohnt. Zu den „third parties“ zählen z.B. Investor Relations, Public Relations, Dienstleistungs-Vermittler / Consultants, Broker oder Investoren. Financial Research & Publication Ltd können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung und elektronische Verbreitung und für andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannter „third parties“ mit einer Aufwandsentschädigung in bar und/-oder Aktien bzw. Optionen entlohnt werden. Auch wenn wir jede Analyse und sonstige Inhalte nach bestem Wissen und Gewissen sowie fachmännischen Standards erstellen, raten wir Ihnen, bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Informationen und Analysen sind nur für Unterhaltungs-, Informations- und Bildungszwecke vorgesehen. Nichts in einem Artikel, Newsletter, Börsenbrief, Kommentar, Webseiteninhalt, Interview oder andere Inhalte ist oder kann als Anlageberatung oder ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien ausgelegt werden. Artikel, Interviews zu anderen Inhalten basieren auf öffentlichen Informationen und Gesprächen mit dem Management oder Firmenmitarbeitern. Wir sind nicht in der Lage, alle von öffentlichen Unternehmen oder deren Management freigegebenen Daten zu überprüfen. Vorgestellte Unternehmen werden nur beschrieben, wir empfehlen keine Aktien zum Kauf oder Verkauf. Wir können nicht garantieren, dass alle Informationen korrekt und zuverlässig sind. Die Angaben sind eventuell nicht vollständig oder richtig. Wir machen möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen, die unsicher und riskant sind.

Für die Berichterstattung über das das in diesem Artikel besprochene Unternehmen DeFi Technologies Inc. wurden Verfasser und/oder Herausgeber entgeltlich entlohnt. Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt. Verfasser / Redakteur / Auftraggeber / Vermittler halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktien, Optionen oder Warrants und können diese Positionen auch jederzeit aufstocken oder verkaufen! Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt.

Es kann vorkommen, dass wir Drittanbieter für die elektronische Verbreitung von Nachrichten und Inhalten über unsere Kunden / unsere vorgestellten Unternehmen einbinden. Wir haben jedoch keine Kontrolle über den Inhalt der Informationen, die von unseren vorgestellten Gesellschaften und / oder Drittanbietern veröffentlicht werden, und überprüfen diese nicht. Diese Drittanbieter werden wahrscheinlich dafür entschädigt, dass sie positive Informationen über die Gesellschaften bereitstellen, auch wenn diese von ihnen nicht bekannt gegeben wird.

Impressum:

Financial Research & Publication Ltd

20-22 Wenlock Road

London N1 7GU

England

E-Mail: kontakt@blockchainradar.de

Verantwortliche Person: Paul Miller

Tel. 0044 20 3608 1991

Dies war ein Ausschnitt unseres Disclaimers, den kompletten Risikohinweis können Sie hier einsehen: