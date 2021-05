„BioNTech“, „BioNTech“, „am liebsten BioNTech“ – so oder so ähnlich dürften die Menschen hierzulande antworten, wenn sie nach dem Impfstoff gefragt werden, mit dem sie gerne geimpft werden möchten. Kaum Nebenwirkungen und ein hoher Schutz, das sind die Vorteile des Impfstoffs aus Mainz. Folgerichtig setzt das Unternehmen mittlerweile Milliarden um. Allein im ersten Quartal erwirtschafte BioNTech einen Gewinn von 1,1 Milliarden Euro.

Der Aktienkurs entwickelt sich entsprechend. Allein im April verzeichnete die Aktie ein Plus von über 70 Prozent! Seit Monatsanfang ist es nun extrem volatil. Zunächst ging es 15% und noch einmal 17% in den Keller, ehe der Kurs am vergangenen Freitag um 25% und am Montag um weitere zehn Prozent explodiert ist. Gestern verlor BioNTech an der Nasdaq dann wieder rund sechs Prozent – allerdings bei geringen Umsätzen.

Empfehlung für Anleger: Die Zukunftsaussichten für BioNTech sind gut, allerdings ist die Aktie auch schon recht gut gelaufen.