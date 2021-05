TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die deutlich gestiegene Inflation in den USA und damit verbundene Zinsängste haben die Börsen Asiens am Donnerstag noch weiter auf Talfahrt geschickt. Auslöser für die erneut kräftigen Verluste waren stark gestiegene Lebenshaltungskosten in den USA. "Die Anleger sind nervös wie lange nicht", schrieb Portfoliomananger Thomas Altmann von QC-Partners.

In Tokio beendete der Leitindex Nikkei 225 den Tag mit einem Abschlag von 2,49 Prozent auf 27 448,01 Zähler, nachdem er an den Vortagen bereits kräftig unter Druck gestanden hatte.

Der CSI-300-Index mit den 300 größten Unternehmen an Chinas Festlandsbörsen sank zuletzt um 1,17 Prozent auf 4985,51 Punkte. In Hongkong gab der Hang-Seng-Index zugleich um 1,26 Prozent auf 27 830,00 Zähler nach.

Auch in Taiwan sah es düster aus. Der TSE büßte in den vergangenen drei Handelstagen inzwischen etwas mehr als acht Prozent. Allein an diesem Donnerstag ging es um rund vier Prozent abwärts./ck/jha/