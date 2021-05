AIXTRON ist gut ins Jahr 2021 gestartet. Das weltweit zu den führenden Anbietern von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie gehörende Unternehmen hat im ersten Quartal 2021 im Jahresvergleich Aufträge, Umsatz und Nettoergebnis kräftig erhöht. Vor dem Hintergrund dieser Entwicklung hat der Vorstand seine positive Prognose für das Gesamtjahr 2021 bekräftigt. Der Gewinn pro Aktie sollte im Gesamtjahr 2021 um rund 50 Prozent über dem des Vorjahres liegen. Für das Jahr 2022 sollte der Gewinn um weitere 24 Prozent und für 2023 um weitere 18 Prozent wachsen. Das erwartete KGV 2023 kann aus heutiger Sicht auf 23 gesenkt werden.

Zum Chart

Bei Bekanntgabe der Q1 Zahlen am 29. April 2021 musste die Aktie von Aixtron leider Federn lassen. So gab das Papier im Tagesverlauf um knappe 10 Prozent nach. Die Tage danach entwickelte sich die Aktie im Rahmen der Benchmark TecDAX und im Kanon der Technologiewerte weltweit nach unten. Dabei sind die Analystenschätzungen durchwegs positiv. Die aktuellste Einschätzung vom 7. Mai stammt von der DZ Bank, die den fairen Wert bei 22 Euro sieht. Die Deutsche Bank erhöhte am Tag nach den Q1 Zahlen- am 30. April - das Ziel sogar von 25 auf 26 Euro. Diese Ziele wird die Aktie so schnell nicht erreichen, nachdem bei stärkerem „Börsen-Aufwind“ die 20 Euro als unüberwindbarer Widerstand galten. Extrapoliert man die Kurstendenz weiter, so könnte bald die Unterstützung bei 14,51 Euro getestet werden. Die Veröffentlichung der US-CPIs gestern um 14:30 MEST veranlassten die Marktteilnehmer das Zins-Szenario zu spielen, was zu sinkenden Kursen der US-Indizes führte. Es sind also kurssenkende Szenarien eingepreist und ein Rebound auf 16,80 Euro wird immer wahrscheinlicher, nachdem der Wert auch als überverkauft gilt.