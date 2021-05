Plug Power war wohl neben Wirecard DIE Aktie des vergangenen Jahres, konnten Anleger doch Gewinne von rund 800 Prozent verzeichnen! Doch seit Ende Januar befindet sich der Kurs auf Talfahrt mit Verlusten von rund 70 Prozent. Am Dienstag konnte die Talfahrt nun vorerst gestoppt werden, nachdem der amerikanische Brennstoffzellenhersteller seine vorläufigen Ergebnisse für das erste Quartal des laufenden Geschäftsjahres bekannt gab.

Fast schon folgerichtig sprang die Aktie daraufhin über 17 Prozent nach oben. Doch einen Teil dieser Gewinne musste Plug Power am Folgetag schon wieder abgeben. So lag der Schlusskurs an der Nasdaq gestern Abend bei 22,24 US-Dollar und damit rund sechs Prozent unterhalb des Vortagesschlusskurses.

