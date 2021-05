Anlegerverlag Sensation bei CureVac! Neuer Impfstoffkandidat liefert herausragende Ergebnisse. Aktie explodiert! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 13.05.2021, 14:40 | 676 | 0 | 0 13.05.2021, 14:40 | Foto: www.anlegerverlag.de Jetzt dreht CureVac so richtig auf. Wie soeben bekannt wurde, zeigt der Nachfolgekandidat des zuletzt präsentierten Impfstoffs „CVnCoV“ extrem gute Ergebnisse bei ersten Tierversuchen. So soll der Impfstoff-Kandidat „CV2CoV“ in geimpften Tieren eine starke Antigenproduktion und dosisabhängige Immunantworten liefern. Damit ist der Weg frei für erste klinische Studien des mRNA-Impfstoffs, die vermutlich im dritten Quartal beginnen sollen. Die CureVac-Aktie schoss nach dieser Meldung regelrecht nach und liegt an der Wall Street vorbörslich mittlerweile rund sechs Prozent im Gewinn. Auch die BioNTech-Aktie kann bislang von dieser Nachricht profitieren und hat vorbörslich – nach zunächst deutlichen Abschlägen – wieder ins Plus gedreht. Damit stellt sich nun die Frage, welche Aktie das größere Potenzial bietet. Empfehlung für Anleger: Genau dieser Frage ist unsere Redaktion nachgegangen und hat die Impfstoff-Branche unter die Lupe genommen. Wo liegen die größten Risiken und wo das größte Gewinnpotenzial. Die Ergebnisse dieser Studie können Sie hier nachlesen.





