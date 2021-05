Die sogenannten Wasserstoff-Aktien waren 2020 die absoluten Überflieger. Mit Nel ASA konnten Anleger dabei ihr Geld verdreifachen, mit Plug Power sogar verneunfachen! Doch seit Ende Januar befinden sich die Titel in einer heftigen Korrektur. Dabei zeigte Nel ASA (zunächst) eine hohe innere Stärke, doch in den vergangenen Tagen ging es auch für den norwegischen Elektrolyse-Spezialisten massiv nach unten.

Plug Power dagegen kündigte in dieser Woche gute Geschäftszahlen für das erste Quartal an und befreite sich damit etwas aus dem Tal der Tränen. Allerdings haben die Amerikaner auch großen Nachholbedarf. Immerhin musste die Aktie zwischenzeitlich über 70 Prozent seines Wertes einbüßen. Doch mit welcher Aktie können Anleger jetzt am meisten verdienen? Und wo liegen die Risiken bei beiden Titeln?

Die Antwort: Genau diesen Fragen ist unsere Redaktion in der großen Wasserstoff-Studie auf den Grund gegangen. Die Ergebnisse dieser Studie stellen wir interessierten Lesern am heutigen Feiertag ausnahmsweise kostenlos zur Verfügung. Hier geht’s zum Download.