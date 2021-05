Wenn es um das Thema Impfstoff geht, ging es bisher immer um BioNTech. BioNTech hier, BioNTech da. Doch jetzt machen die Tübinger von CureVac auf sich aufmerksam. Und wie! Das Unternehmen hat soeben neueste Ergebnisse von seinem Impfstoffkandidaten der zweiten Generation veröffentlicht. So hat das mRNA-Wirkstoff in Tierversuchen herausragende Ergebnisse geliefert. Hohe Antigenproduktion und sehr starke Immunantworten. Der Aktienkurs geht darauf hin durch die Decke.

Im vorbörslichen Handel an der Wall Street explodiert der Kurs um über sechs Prozent. Damit geht es jetzt erneut um den Kampf um die 100-Dollar-Marke. Kann sich die Aktie wieder über diese vor allem psychologisch wichtige Grenze schieben, könnte es noch deutlich weiter nach oben gehen. Der heutige Tag an der Wall Street könnte also eine vorentscheidende Bedeutung haben.

