Nach einer festen Eröffnung an der Wall Street haben die Plug Power-Aktien nach kurzer Zeit schon wieder den Rückwärtsgang eingelegt. Zur Stunde notiert der Kurs quasi auf Vortagesniveau, nachdem man schon rund drei Prozent im Plus lag. Am Dienstag hatte der amerikanische Brennstoffzellenhersteller positive Zahlen für das erste Quartal des laufenden Geschäftsjahres angekündigt. Die Aktie zog daraufhin deutlich an.

Jetzt wird es darauf ankommen, diese Gewinne tunlichst zu verteidigen und nicht unmittelbar wieder in den Rückwärtsgang zu schalten. Die entscheidende Marke auf dem Weg nach unten könnte die 20-Dollar-Marke sein, die der Kurs idealerweise nicht unterbieten sollte. Nach oben wird der Bereich zwischen 24 und 26 Dollar von entscheidender Bedeutung.

Die Details zu Plug Power haben wir in einer großen Analyse für Sie zusammengefasst. Wo liegen die Gewinnchancen? Wann sollten Anleger einsteigen? Und wie groß sind die Risiken? All das lesen Sie in unserer großen Sonderanalyse, die Sie zu Himmelfahrt ausnahmsweise kostenlos abrufen können. Einfach hier klicken.