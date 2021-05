Anlegerverlag RWE: Jetzt geht’s los! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 13.05.2021, 20:40 | 84 | 0 | 0 13.05.2021, 20:40 | Foto: www.anlegerverlag.de Alle Anteilseigner von RWE dürften heute mit Geld zählen beschäftigt sein. Denn die Aktie kann aktuell ein Plus von rund drei Prozent vorzeigen. Auf einem Spitzenplatz in der Top/Flop-Liste landet damit der Titel. Kommt hier jetzt wieder so richtig Schwung rein? Ihr Geschenk: Aufgrund dieser hochspannenden Konstellation haben wir einen ausführlichen Sonderreport zu RWE erstellt, den Sie hier kostenlos abrufen können. Die übergeordnete Technik bleibt trotz des Anstiegs angeschlagen. Denn der Rutsch unter eine wichtige Haltezone ist jederzeit möglich. Bisher lag dieser Tiefpunkt bei 30,39 EUR. Wir erleben hier also einen echten Börsenkrimi. Anleger, die bei RWE eher fallende Kurse erwarten, könnten jetzt über weitere Leerverkäufe nachdenken. Denn durch die gestiegenen Kurse sind Puts heute deutliche günstiger zu haben. Anleger, die mittel- und langfristig an RWE glauben, sehen sich hier heute bestätigt. Fazit: Sind das bei RWE jetzt Kaufkurse oder geht es weiter runter? Lesen Sie unbedingt unsere umfassende Analyse. Einfach hier kostenlos anfordern.





