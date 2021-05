Nach dem Kursanstieg des Paares EUR/TRY auf einen Rekord von 10,2026 TRY Ende letzten Jahres schlug der Wert in eine nicht unerwartete Konsolidierung ein und musste zeitweise Abschläge auf 8,0471 TRY verkraften. Da die anhaltende wirtschaftliche Schwäche, galoppierende Inflation in der Türkei und Missmanagement der Notenbank führten zuletzt wieder zum Vertrauensverlust und schwächten die Währung entsprechend ab. Das brachte neuerliche Gewinne an die Rekordstände hervor. Bleibt es bei dieser fundamentalen Ausgangslage, könnte der Euro noch weitaus höher zur türkischen Lira zulegen.

138,2 % Fibo im Fokus

Weitere Ziele für das Währungspaar EUR/TRY lassen sich nach technischen Maßstäben sehr gut über die Fibonacci-Reihen ermitteln, der nächste Anstieg könnte an das 138,2 % Fibonacci-Extension-Racement bei 10,9049 TRY erfolgen. Investierte Anleger sollten ihre bestehenden Positionen aber enger absichern, frische Positionen können dagegen beispielsweise über das Mini Future Long Zertifikat WKN VQ6BU6 auf einen Folgeanstieg des Paares eingegangen werden. Allerdings ist ein Ausbruch über die bisherigen Rekordstände noch nicht vollends ausgemacht, im Falle eine Abwärtsbewegung sollten Investoren mit Abschlägen zurück auf 9,8002, darunter sogar auf 9,5001 TRY rechnen.