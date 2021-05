HeidelbergCement (HC) gehört zu den weltweit größten Baustoffunternehmen und ist auf fünf Kontinenten tätig. Die Kernaktivitäten umfassen die Herstellung und den Vertrieb von Zement, Zuschlagstoffen, Transportbeton und Asphalt. Darüber hinaus bietet HeidelbergCement Dienstleistungen wie den weltweiten Handel mit Zement und Kohle auf dem Seeweg an. Die Produkte werden für den Bau von Häusern, Verkehrswegen, Gewerbe- und Industrieanlagen verwendet und bedienen damit die Nachfrage einer wachsenden Weltbevölkerung nach Wohnraum, Mobilität und wirtschaftlicher Entwicklung. Hervorzuheben ist, dass sich das Management neue Klimaschutzziele setzt. Bis 2025 sollten die CO2-Emissionen 30% unter jene aus dem Jahr 1990 sinken. Bis 2050 ist die CO2-Neutralität bei der Betonherstellung geplant.

Eine Seitwärtsbewegung im gesamten Jahr 2019 ließ die Investoren kurz hoffen, bevor der coronabedingte Sell Off Mitte März 2020 in der Spitze für weitere 54 % an Kursverlust sorgte. In der Gegenbewegung hat der Kursverlauf einen steileren und einen darauffolgenden flacheren Aufwärtstrend ausgebildet. Obwohl aktuell das Papier gerade in einer Konsolidierungsphase innerhalb des Trends ist, ist dieser noch intakt. Die Konsolidierung führt vom partiellen Hoch Mitte April 2021 nach unten und testet das Support-Level bei 72,67 Euro. Es erscheint wahrscheinlich, dass die Marke von 68,91 Euro zumindest einmal angelaufen wird, bevor weiteres Kurspotential auszuschöpfen ist. Der Kurs von HC ist wieder auf Vorkrisenniveau gestiegen, nachdem beispielsweise die geplante Infrastruktur-Initiative in den USA der Aktie Auftrieb verleiht. Auch die Veröffentlichung der Quartalszahlen am 5. Mai wurde von den Marktteilnehmer gut aufgenommen, leider ist die gute Stimmung von der breiten Konsolidierung an den Märkten überlagert worden. Wird der Infrastrukturplan in den USA wie geplant umgesetzt, sollte es die Aktie von HC weiter stützen.