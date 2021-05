Anlegerverlag CureVac explodiert: Jetzt MÜSSEN Sie dabei sein! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 14.05.2021, 08:40 | 244 | 0 | 0 14.05.2021, 08:40 | Foto: www.anlegerverlag.de Die Impfkampagne in Deutschland nimmt immer mehr an Fahrt auf und wie groß die Verdienstmöglichkeiten bei Impfstoffherstellern sind, hat BioNTech mit einem fantastischen Ergebnis für das erste Quartal bewiesen. Jetzt schickt sich auch die Tübinger Impfstoff-Schmiede CureVac an, hier mitzumischen. Die Zulassung für den ersten Impfstoffkandidaten steht unmittelbar bevor, schon hat CureVac den nächsten noch viel versprechenderen Kandidaten in der Pipeline. Wie das Unternehmen soeben veröffentlicht hat, führt der Impfstoff bei Tieren zu einer erhöhten Produktion von Antikörpern und einer starken Immunantwort auf das Virus. Der Aktienkurs reagiert entsprechend positiv auf diese Nachricht. So kletterte CureVac an der Nasdaq gestern um fast neun Prozent nach oben. Damit kostet die Aktie nun 102,35, womit gleichzeitig auch die psychologisch wichtige Marke von 100 US-Dollar überboten werden konnte. Exklusiv für Nutzer von wallstreet:online und finanznachrichten: Welche Chancen die CureVac-Aktie bietet und wo die größten Risiken liegen, lesen Sie in unserer großen Sonderanalyse. Die Ergebnisse dieser Studie können Sie als Leser von wallstreet:online oder finanznachrichten hier ausnahmsweise kostenfrei abrufen.





