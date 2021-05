Der amerikanische Brennstoffzellenhersteller Plug Power war vielleicht DIE Aktie 2020. Denn die Aktie hat sich an der Wall Street verzehnfacht! Doch seit Ende Januar geht es quasi steil nach unten. Bis Dienstag, als das Unternehmen die vorläufigen Zahlen für das erste Quartal des laufenden Geschäftsjahres bekannt gab und damit positiv überraschen konnte. Darauf reagierte die Aktie mit einem Plus von über 17 Prozent. Doch dann…

Am Mittwoch folgten ein Abschlag von knapp sechs Prozent und gestern noch einmal ein Minus von einem Prozent. Bislang können diese Rücksetzer als Reaktion auf die vorangegangenen Gewinne gewertet werden, doch jetzt sollten die Kurse tunlichst wieder nach oben drehen. Damit würde das Unternehmen gleichzeitig ein Zeichen setzen, dass der gesamten Branche helfen könnte.

Die Details zu Plug Power haben wir in einer großen Analyse für Sie zusammengefasst. Wo liegen die Gewinnchancen? Wann sollten Anleger einsteigen? Und wie groß sind die Risiken? All das lesen Sie in unserer großen Sonderanalyse, die Sie am heutigen Brückentag ausnahmsweise kostenlos abrufen können. Hier geht`s zum Download.