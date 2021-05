Anlegerverlag Zieht Plug Power die Wasserstoffbranche aus der Talsohle? Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 14.05.2021, 09:37 | 172 | 0 | 0 14.05.2021, 09:37 | Foto: www.anlegerverlag.de Die Hoffnung einer ganzen Branche und vermutlich Zehntausenden Anlegern ruhen derzeit auf dem amerikanischen Brennstoffzellenhersteller Plug Power. Seitdem das Unternehmen am Dienstag mit seinen vorläufigen Geschäftszahlen positiv überraschen konnte, zog der Aktienkurs zunächst an und hievte damit eine ganze Branche aus dem Tal der Tränen. Doch jetzt droht der Rückfall in die seit Januar andauernde Krise. Es sei denn… Detaillierte Infos zu den Wasserstoff-Aktien können Sie hier abrufen. Plug Power oder auch Nel ASA sollten jetzt schnellstmöglich ein Zeichen in Form von einem deutlich positiven Börsentag setzen, um die Angst vor weiteren Verlusten zu vertreiben und der Branche wieder Hoffnung zu geben. Falls dieses Zeichen ausbleibt, könnte es für die sogenannten Wasserstoff-Titel in den kommenden Tagen (und vielleicht auch Wochen) noch einmal ungemütlich werden. Empfehlung für Anleger: Angesichts dieser brisanten Konstellation haben wir die gesamte Branche auf den Prüfstand gestellt. Sollten Anleger jetzt alle Wasserstoff-Aktien verkaufen oder lohnt sich vielleicht ein Wiedereinstieg? Bei welchen Titeln winken die größten Chancen? Antworten auf diese Fragen finden Sie in unserer großen Sonderstudie, die Sie heute ausnahmsweise kostenlos herunterladen. Einfach hier klicken.





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer