Gold stabil

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Maskendeal von Gesundheitsminister Jens Spahn mit der Firma Emix umfasst mehr als 670 Mio Euro. Bei der Vermittlung des Deals, der eine Provision in zweistelliger Millionenhöhe einbrachte, waren die Tochter des ehemalische CSU-Generalsekretärs Andrea Tandler und die CSU-Europaabgeordnete Monika Hohlmeier (Tochter von Franz-Josef Strauß) beteiligt).Die EdelmetallmärkteAuf Eurobasis entwickelt sich der Goldpreis bei einem stabilen Dollar seitwärts (aktueller Preis 48.648 Euro/kg, Vortag 48.574 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold , Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.Silber gibt leicht nach (aktueller Preis 27,18 $/oz, Vortag 27,41 $/oz). Platin verliert (aktueller Preis 1.213 $/oz, Vortag 1.229 $/oz). Palladium fällt (aktueller Preis 2.812 $/oz, Vortag 2.865 $/oz). Die Basismetalle verlieren etwa 1,5 %. Der Ölpreis fällt (aktueller Preis 66,98 $/barrel, Vortag 68,58 $/barrel).Der New Yorker Xau-Goldminenindex verliert 0,5 % oder 0,7 auf 152,9 Punkte. Bei den Standardwerten fällt Freeport 1,8 %. Kinross kann 2,9 % zulegen. Bei den kleineren Werten fallen Roxgold 6,0 %, GoGold 5,7 % und Lundin 4,8 %. Entree verbessern sich 5,0 % sowie Torex und Golden Star jeweils 4,6 %. Bei den Silberwerten fallen Pan American 10,3 %, Americas Silver 5,1 % und Aurcana 4,1 %. Silver Bear kann 4,0 % zulegen.