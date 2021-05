Anlegerverlag BYD: Diese Zahlen machen Mut. Aktie jetzt ein Kauf? Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 14.05.2021, 11:38 | 54 | 0 | 0 14.05.2021, 11:38 | Foto: www.anlegerverlag.de Aktionäre des chinesischen Riesen Build Your Dreams hatten es zuletzt wahrlich nicht leicht. Seit der Mega-Rallye in 2020, die sich bis in den Januar zog, geht es für die Aktie eigentlich nur noch bergab. Ausgehend vom Hoch Ende Januar hat sich der Kurs dabei halbiert. Doch jetzt ist Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Denn nach der komplett heruntergefahrenen Wirtschaft aufgrund der Pandemie dreht das Reich der Mitte wieder auf. So stieg der Autoabsatz im April 2021 um über 40 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, wobei die klassischen Verbrenner immer weniger nachgefragt werden. Davon profitiert natürlich auch BYD, sodass die Aktie jetzt erstmals ernsthafte Erholungstendenzen zeigt. Auf der Handelsplattform Tradegate notiert der Kurs aktuell 2,5 Prozent im Gewinn und kann sich damit ein gutes Stück von der zuletzt so umkämpften 15-Euro-Marke nach oben absetzen. Empfehlung für Anleger: Angesichts der neuen Hoffnung bei BYD haben wir das Unternehmen und die Aktie genauer untersucht, um Anlegern Gewinnchancen, aber auch Anlagerisiken aufzuzeigen. Die Ergebnisse der Analyse können Sie hier abrufen.





