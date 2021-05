Anlegerverlag Plug Power heute im Rallye-Modus. Darauf kommt es jetzt an. Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 14.05.2021, 12:42 | 2 | 0 | 0 14.05.2021, 12:42 | Foto: www.anlegerverlag.de Am Dienstag war der Aktienkurs von Plug Power um über 17 Prozent nach oben geschossen, nachdem das Unternehmen gute Geschäftszahlen für das erste Quartal angekündigt hatte. Anschließend folgte zwar eine kurze Konsolidierung in Form von zwei schwächeren Sitzungen, doch heute schießt die Aktie erneut nach oben. Denn aktuell liegt der Aktienkurs im europäischen Handel mit über fünf Prozent im Gewinn. Entscheidend wird jetzt sein, ob die Amerikaner diese positive Tendenz aufgreifen, sobald die Wall Street eröffnet. Denn der Hauptumschlagsplatz für den Brennstoffzellenhersteller ist nun einmal die Nasdaq. Bestätigt sich jedoch auch dort die festere Tendenz, könnten die seit Ende Januar geltenden Abwärtstrends bald Geschichte sein. Empfehlung für Anleger: Ist das tatsächlich die Wende zum Guten? Oder sehen wir nur ein kurzes Aufbäumen der Bullen? Angesichts der brisanten Situation, haben wir Plug Power genau unter die Lupe genommen. Die Ergebnisse unserer Analyse können Sie hier kostenfrei nachlesen.





