Aktionäre von sogenannten Wasserstoff-Aktien hatten in den vergangenen Monaten nicht viel zu lachen. Seit Ende Januar geht es unter dem Strich mehr oder weniger steil nach unten, wobei sich diese Talfahrt zuletzt sogar noch einmal beschleunigt hat. Bis… Ja, bis jetzt. Denn am Dienstag kündigte der amerikanische Brennstoffzellenhersteller Plug Power überdurchschnittlich gute Zahlen für das erste Quartal an.

Die Aktienkurse von Plug Power – aber auch von Branchenkollegen – zogen daraufhin spürbar an. Heute setzen die Aktien ihren kurzfristigen Höhenflug fort. Plug Power liegt zur Stunde im europäischen Handel rund fünf Prozent vorne und Nel ASA hat bereits ein beeindruckendes Intraday-Reversal hingelegt. Ein Zeichen von Stärke. Können sich die Wasserstoff-Aktien damit aus ihrer Talsohle befreien?

